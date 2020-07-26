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В Харькове у здания автомойки взорвалась граната
Граната РГД-5 взорвалась у автомойки в Харькове на улице Глебовская, в результате чего пострадал фасад здания, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:56
харьков
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РИА Новости
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харьков, в мире

В Харькове у здания автомойки взорвалась граната

16:30 26.07.2020 (обновлено: 16:56 26.07.2020)
779
© Фото : Відділ комунікації поліції Харківської областіВ Харькове у здания автомойки взорвалась граната
В Харькове у здания автомойки взорвалась граната
© Фото : Відділ комунікації поліції Харківської області
В Харькове у здания автомойки взорвалась граната
КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Граната РГД-5 взорвалась у автомойки в Харькове на улице Глебовская, в результате чего пострадал фасад здания, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления полиции.
"Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в Киевском районе Харькова. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. В ходе осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и проводят расследование.
© Фото : Відділ комунікації поліції Харківської областіВ Харькове у здания автомойки взорвалась граната
В Харькове у здания автомойки взорвалась граната
© Фото : Відділ комунікації поліції Харківської області
В Харькове у здания автомойки взорвалась граната
21120114
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ХарьковВ мире
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