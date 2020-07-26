В Харькове у здания автомойки взорвалась граната

"Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в Киевском районе Харькова. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. В ходе осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5", - говорится в сообщении на сайте ведомства.