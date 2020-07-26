https://ria.ru/20200726/1574944401.html
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
Температура в Москве вернется к норме на следующей неделе, рассказал RT замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:20
2020-07-26T17:29
александр цыганков
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
москва
общество
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https://ria.ru/20200726/1574932507.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр цыганков, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, общество