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Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
Температура в Москве вернется к норме на следующей неделе, рассказал RT замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:29
александр цыганков
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
москва
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр цыганков, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, общество

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на следующей неделе

16:20 26.07.2020 (обновлено: 17:29 26.07.2020)
5679
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюди в жаркий день отдыхают на Патриарших прудах в Москве
Люди в жаркий день отдыхают на Патриарших прудах в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Температура в Москве вернется к норме на следующей неделе, рассказал RT замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
По его словам, в центре города столбик термометра может подняться до плюс 28. В других районах температура будет колебаться от 22 до 25 градусов.
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Александр ЦыганковФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МоскваОбщество
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