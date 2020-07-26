Совладелец РЕСО возместит ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

"У меня много друзей-азербайджанцев — прекрасных и благородных людей, дружбой с которыми я очень дорожу. Мне стыдно перед ними за вандалов, решивших проявить свое национальное самосознание насилием и разрушением. Мне стыдно перед моими армянскими родственниками и друзьями за тех, кто развязал вдали от своей Родины варварское проявление своего национализма, избивая или убивая людей просто потому, что они иной национальности", — добавил Саркисов.