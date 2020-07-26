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Совладелец РЕСО возместит ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Один из владельцев страховой компании "РЕСО-гарантия", миллиардер Сергей Саркисов призвал представителей армянской и азербайджанской диаспор Москвы не... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:22
сергей саркисов
россия
ресо-гарантия
москва
азербайджан
армения
происшествия
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https://ria.ru/20200724/1574864362.html
Догадываюсь, кто возместит ущерб совладельцу РЕСО, возместившему ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве.
10
4
россия
москва
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40789/40/407894087_0:0:3038:1710_1400x0_80_0_0_cf025da35d07d88b9f0138b7eb4c108f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей саркисов, россия, ресо-гарантия, москва, азербайджан, армения, происшествия

Совладелец РЕСО возместит ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

16:19 26.07.2020 (обновлено: 16:22 26.07.2020)
6893
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСергей Саркисов
Сергей Саркисов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Один из владельцев страховой компании "РЕСО-гарантия", миллиардер Сергей Саркисов призвал представителей армянской и азербайджанской диаспор Москвы не поддаваться на провокации и заявил о готовности возместить ущерб, нанесенный вандалами собственности азербайджанцев. Обращение от имени семьи Саркисовых и "Ассамблеи армян" опубликовал РБК.
"У меня много друзей-азербайджанцев — прекрасных и благородных людей, дружбой с которыми я очень дорожу. Мне стыдно перед ними за вандалов, решивших проявить свое национальное самосознание насилием и разрушением. Мне стыдно перед моими армянскими родственниками и друзьями за тех, кто развязал вдали от своей Родины варварское проявление своего национализма, избивая или убивая людей просто потому, что они иной национальности", — добавил Саркисов.
Полад Бюль-Бюль Оглы
25 июля, 10:15
Посол Азербайджана призвал соотечественников соблюдать российские законы
Он также выразил уверенность, что азербайджанские предприниматели возместят ущерб пострадавшим от беспорядка армянам.
В Москве в ночь с 23 на 24 июля произошли стычки между представителями Армении и Азербайджана. По словам посла Армении Вардана Тоганяна, столкновения между выходцами двух стран были спланированными акциями.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией обострился 12 июля. В Баку сообщили о 12 убитых армянской стороной военных, а в Ереване — о смерти пяти военных и ранении 11.
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян
24 июля, 14:24
Посольство Армении призывает соотечественников быть сдержанными
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Сергей СаркисовРоссияРЕСО-ГарантияМоскваАзербайджанАрменияПроисшествия
Популярные комментарии
Догадываюсь, кто возместит ущерб совладельцу РЕСО, возместившему ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве.
26 июля, 18:19
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
710002
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