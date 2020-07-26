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Распространение нового коронавируса
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В Испании заявили о контроле за ситуацией с коронавирусом в стране
Ситуация с коронавирусом в Испании в данный момент находится под контролем, новые вспышки выявляются вовремя, следует из распространенного сообщения министерств РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
аранча гонсалес лайя
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, аранча гонсалес лайя, мид испании‎, великобритания, испания, в мире

В Испании заявили о контроле за ситуацией с коронавирусом в стране

16:16 26.07.2020
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© РИА Новости / Елена Шестернина Жители Мадрида
Жители Мадрида
© РИА Новости / Елена Шестернина
Жители Мадрида. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Испании в данный момент находится под контролем, новые вспышки выявляются вовремя, следует из распространенного сообщения министерств здравоохранения и иностранных дел после объявления Великобритании о возобновлении 14-дневного карантина для приезжающих из Испании.
Ранее сообщалось, что британское правительство исключило Испанию, в которой в последнее время заметно ухудшилась ситуация с коронавирусом, из списка стран, по прибытии из которых не нужно проходить 14-дневный карантин.
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Согласно распространенному сообщению испанского минздрава и МИД, "Испания проходит контролируемый сценарий (с коронавирусом - ред.)". Отмечается также, что власти ожидали появления новых вспышек, однако они "обнаруживаются на ранней стадии и берутся под контроль в соответствии с планом раннего реагирования".
Согласно властям страны, более половины новых случаев заражений являются бессимптомными.
Отмечается также, что глава министерства иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя находится в контакте с властями Великобритании относительно возобновленного карантина для прибывающих из Испании на территорию Соединенного Королевства.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Аранча Гонсалес ЛайяМИД Испании‎ВеликобританияИспанияВ мире
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