В Хабаровске прошли два несанкционированных митинга в поддержу Фургала

Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке

ХАБАРОВСК, 26 июл - РИА Новости. Два несанкционированных митинга в поддержку арестованного экс-губернатора Два несанкционированных митинга в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала прошли в воскресенье в Хабаровске , в обоих участвовали около 100 человек, сообщает корреспондент РИА Новости.

Одна акция состоялась днем, вторая вечером. Участники прошли традиционным маршрутом по центральным улицам города и продолжили митинг на площади Ленина у крыльца здания правительства региона.

"В обоих митингах всего приняли участие около 100 человек, из них порядка 70 участников в вечерней акции", - сообщил РИА Новости представитель силовых структур.

Ранее сообщалось, что несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. Его заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Фургал находится под стражей в московском СИЗО Лефортово . Президент Владимир Путин в понедельник снял Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Врио назначен Михаил Дегтярев

Самые массовые митинги проходят по субботам, 11 июля на акцию вышли 12 тысяч человек, 18 июля 10 тысяч, 25 июля, по разным оценкам, от 6,5 до 8 тысяч человек. В будние дни к зданию правительства края приходили от 100 до 300 участников.

В регионе действует режим повышенной готовности, и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется массовый рост COVID-19.