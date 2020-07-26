https://ria.ru/20200726/1574944187.html
В Хабаровске прошли два несанкционированных митинга в поддержу Фургала
Два несанкционированных митинга в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала прошли в воскресенье в Хабаровске, в обоих участвовали около 100... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:15
2020-07-26T16:15
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровск
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровск, общество
ХАБАРОВСК, 26 июл - РИА Новости.
Два несанкционированных митинга в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала
прошли в воскресенье в Хабаровске
, в обоих участвовали около 100 человек, сообщает корреспондент РИА Новости.
Одна акция состоялась днем, вторая вечером. Участники прошли традиционным маршрутом по центральным улицам города и продолжили митинг на площади Ленина у крыльца здания правительства региона.
"В обоих митингах всего приняли участие около 100 человек, из них порядка 70 участников в вечерней акции", - сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
Ранее сообщалось, что несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. Его заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Фургал находится под стражей в московском СИЗО Лефортово
. Президент Владимир Путин
в понедельник снял Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Врио назначен Михаил Дегтярев
.
Самые массовые митинги проходят по субботам, 11 июля на акцию вышли 12 тысяч человек, 18 июля 10 тысяч, 25 июля, по разным оценкам, от 6,5 до 8 тысяч человек. В будние дни к зданию правительства края приходили от 100 до 300 участников.
В регионе действует режим повышенной готовности, и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется массовый рост COVID-19.
По данным минздрава края, на вечер воскресенья зарегистрировано более 6,97 тысячи заболевших, из них 52 умерли, вылечились более 4,1 тысячи человек. Для помощи в борьбе с инфекцией в регион прилетели 26 медиков из Москвы
.