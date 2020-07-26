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В Сербии число умерших пациентов с COVID-19 достигло 534
Число жертв COVID-19 в Сербии к воскресенью достигло с начала пандемии 534 человек, за сутки выявлены 467 больных коронавирусом, сообщили медики на брифинге... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:12
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, ана брнабич, сербия, китай, сша, в мире

В Сербии число умерших пациентов с COVID-19 достигло 534

16:12 26.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМедики в Сербии
Медики в Сербии
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Медики в Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 июл - РИА Новости. Число жертв COVID-19 в Сербии к воскресенью достигло с начала пандемии 534 человек, за сутки выявлены 467 больных коронавирусом, сообщили медики на брифинге национального кризисного штаба.
С 17 июля в Сербии обязательным является ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра, из-за роста заболеваемости COVID-19. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем двух десятках сербских муниципалитетов.
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Премьер Сербии Ана Брнабич сообщила в четверг, что сейчас в сербских больницах есть около 400 свободных аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 1,3 тысячи на складах, "ни одному человеку не было отказано в подключении к аппарату".
"За прошедшие 24 часа протестированы свыше 10 тысяч человек, выявлены 467 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 23 730. Скончались 8 пациентов, всего умерли 534 больных", - заявили члены кризисного штаба при правительстве.
"На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 169 человек", - уточнили медики.
Власти Сербии ранее сообщили, что находятся в контакте в связи с разработкой вакцины против COVID-19 с исследователями и производителями в Великобритании, США, России и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ана БрнабичСербияКитайСШАВ мире
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