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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574944030.html
В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 417
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 30 050, за сутки инфекция выявлена еще у 417 человек, всего в стране умерли 417 человек РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
азербайджан
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, азербайджан, в мире

В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 417

16:11 26.07.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевМедицинский работник в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
Медицинский работник в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Медицинский работник в автомобиле скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 26 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 30 050, за сутки инфекция выявлена еще у 417 человек, всего в стране умерли 417 человек с COVID-19, сообщил в воскресенье оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 417 случаев заражения коронавирусом, 602 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 30 050 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 22 684 человека вылечились, 417 человек скончались, 6949 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
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С начала пандемии было проведено 683 548 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАзербайджанВ мире
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