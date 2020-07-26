В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 417

"В Азербайджане выявлены еще 417 случаев заражения коронавирусом, 602 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 30 050 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 22 684 человека вылечились, 417 человек скончались, 6949 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.