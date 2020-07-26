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В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 23 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 206, превысив 23 тысячи, всего умерли 735 человек, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, воз, молдавия

В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 23 тысячи

16:09 26.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 206, превысив 23 тысячи, всего умерли 735 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 22 828 зарегистрированных случаях коронавируса, 732 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 206 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 23 034. Всего 15 909 человек были вылечены, а 735 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗМолдавия
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