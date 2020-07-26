В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 23 тысячи

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 206 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 23 034. Всего 15 909 человек были вылечены, а 735 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.