Во Владивостоке прошел праздничный салют в честь Дня ВМФ

"Праздничный артиллерийский салют в День Военно-морского флота России прошел во Владивостоке над акваторией Амурского залива в районе Спортивной набережной", - сказал Воскресенский.

Он отметил, что проведение салюта обеспечило подразделение Береговых войск Тихоокеанского флота. В честь праздника прозвучало тридцать артиллерийских залпов. Запуск фейерверочных выстрелов производился у военно-исторического музея "Владивостокская крепость". Для звукового сопровождения фейерверка с площадки в районе мыса Боброва действовали две гаубицы Д-30.