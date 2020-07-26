Во Владивостоке прошел праздничный салют в честь Дня ВМФ

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Праздничный артиллерийский салют в честь Дня Военно-морского флота России прошел во Владивостоке над Амурским заливом, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
"Праздничный артиллерийский салют в День Военно-морского флота России прошел во Владивостоке над акваторией Амурского залива в районе Спортивной набережной", - сказал Воскресенский.
Салют во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота
Он отметил, что проведение салюта обеспечило подразделение Береговых войск Тихоокеанского флота. В честь праздника прозвучало тридцать артиллерийских залпов. Запуск фейерверочных выстрелов производился у военно-исторического музея "Владивостокская крепость". Для звукового сопровождения фейерверка с площадки в районе мыса Боброва действовали две гаубицы Д-30.
Еще один фейерверк в честь Дня ВМФ, но уже над акваторией бухты Золотой Рог, в качестве подарка морякам Тихоокеанского флота и жителям Владивостока был проведен при поддержке правительства Приморского края.
Вчера, 03:21День Военно-морского флота РФ