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Во Владивостоке прошел праздничный салют в честь Дня ВМФ
Праздничный артиллерийский салют в честь Дня Военно-морского флота России прошел во Владивостоке над Амурским заливом, сообщил начальник отдела информационного... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:34
николай воскресенский (флот)
владивосток
приморский край
вмф рф
безопасность
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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николай воскресенский (флот), владивосток, приморский край, вмф рф, безопасность

Во Владивостоке прошел праздничный салют в честь Дня ВМФ

16:16 26.07.2020 (обновлено: 16:34 26.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДень ВМФ в городах России
День ВМФ в городах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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День ВМФ в городах России
ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Праздничный артиллерийский салют в честь Дня Военно-морского флота России прошел во Владивостоке над Амурским заливом, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
"Праздничный артиллерийский салют в День Военно-морского флота России прошел во Владивостоке над акваторией Амурского залива в районе Спортивной набережной", - сказал Воскресенский.
© РИА НовостиСалют во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота
Салют во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота
© РИА Новости
Салют во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота
Он отметил, что проведение салюта обеспечило подразделение Береговых войск Тихоокеанского флота. В честь праздника прозвучало тридцать артиллерийских залпов. Запуск фейерверочных выстрелов производился у военно-исторического музея "Владивостокская крепость". Для звукового сопровождения фейерверка с площадки в районе мыса Боброва действовали две гаубицы Д-30.
Еще один фейерверк в честь Дня ВМФ, но уже над акваторией бухты Золотой Рог, в качестве подарка морякам Тихоокеанского флота и жителям Владивостока был проведен при поддержке правительства Приморского края.
Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота РФ на реке Неве в Санкт-Петербурге
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День Военно-морского флота РФ
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Николай Воскресенский (флот)ВладивостокПриморский крайВМФ РФБезопасность
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