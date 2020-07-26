https://ria.ru/20200726/1574943309.html
Испанских военных будут обучать отслеживать случаи COVID-19
Министерство обороны Испании, чтобы контролировать распространение коронавируса в вооруженных силах, намерено обучать военнослужащих отслеживать случаи COVID-19 РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:51
2020-07-26T15:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство обороны испании
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, министерство обороны испании, в мире