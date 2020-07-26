Испанских военных будут обучать отслеживать случаи COVID-19

Курсы подготовки для военнослужащих организует Главное управление по вопросам призыва и обучения военнослужащих.

Отмечается, что другие органы власти могут запросить в министерстве обороны помощь военнослужащих, прошедших подготовку, для борьбы с коронавирусом.

Подготовка военнослужащих необходима в раках ранее разработанного плана раннего реагирования для контролирования пандемии в министерстве обороны.