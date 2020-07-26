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Испанских военных будут обучать отслеживать случаи COVID-19
Министерство обороны Испании, чтобы контролировать распространение коронавируса в вооруженных силах, намерено обучать военнослужащих отслеживать случаи COVID-19 РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство обороны испании
в мире
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коронавирус covid-19, министерство обороны испании, в мире

Испанских военных будут обучать отслеживать случаи COVID-19

15:51 26.07.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкИспания
Испания
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Испания. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министерство обороны Испании, чтобы контролировать распространение коронавируса в вооруженных силах, намерено обучать военнослужащих отслеживать случаи COVID-19 в рядах войск, сообщает издание ABC.
Курсы подготовки для военнослужащих организует Главное управление по вопросам призыва и обучения военнослужащих.
Отмечается, что другие органы власти могут запросить в министерстве обороны помощь военнослужащих, прошедших подготовку, для борьбы с коронавирусом.
Подготовка военнослужащих необходима в раках ранее разработанного плана раннего реагирования для контролирования пандемии в министерстве обороны.
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Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство обороны ИспанииВ мире
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