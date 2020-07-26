Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200726/1574943118.html
День ВМФ. Парад в Санкт-Петербурге
Главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ прошел в Санкт-Петербурге. Российский флот отмечает 324-ю годовщину со дня своего основания.
2020-07-26T15:49
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574943026_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_4fa0ccec4626265724839c086429c58a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
День ВМФ. Парад в Санкт-Петербурге
Главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ прошел в Санкт-Петербурге. Российский флот отмечает 324-ю годовщину со дня своего основания. В параде приняли участие корабли и подводные лодки, среди которых противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", десантные корабли "Минск", "Петр Моргунов", "Королев", корвет "Стойкий", атомный подводный ракетоносный крейсер "Орел", океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский", патрульный корабль "Василий Быков".
2020-07-26T15:49
true
PT0M58S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574943026_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_4fa0ccec4626265724839c086429c58a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574943026_94:0:574:360_1400x0_80_0_0_7eb854d1fe96072e16149d2fcae435e0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574943026_154:0:514:360_1400x0_80_0_0_83e8424d7a5f9d5240ec86986e3498a0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, видео
День ВМФ. Парад в Санкт-Петербурге
Главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ прошел в Санкт-Петербурге. Российский флот отмечает 324-ю годовщину со дня своего основания.
2020-07-26T15:49
true
PT0M58S

День ВМФ. Парад в Санкт-Петербурге

15:49 26.07.2020
616
Главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ прошел в Санкт-Петербурге. Российский флот отмечает 324-ю годовщину со дня своего основания.
В параде приняли участие корабли и подводные лодки, среди которых противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", десантные корабли "Минск", "Петр Моргунов", "Королев", корвет "Стойкий", атомный подводный ракетоносный крейсер "Орел", океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский", патрульный корабль "Василий Быков".
400000
Видео
Рекомендуем
С размахом: парады в честь Дня ВМФ прошли по всей России
С размахом: парады в честь Дня ВМФ прошли по всей России
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Штурм береговой линии во время парада в дагестанском Каспийске
В Дагестане впервые прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Главный военно-морской парад России
Путин рассказал о планах усилить ВМФ гиперзвуковым оружием
Золотой слиток
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Герб на ограде здания Министерства обороны
В Минобороны рассказали об испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
Путин провел в Кронштадте встречу с Шойгу и главкомом ВМФ
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев посетил краевую клиническую больницу
Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала
Большой десантный корабль Пётр Моргунов во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ на Кронштадтском рейде в Финском заливе
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
Причал базы Северного флота РФ в городе Североморск Мурманской области
На Северном флоте завершился военно-морской парад
Главный военно-морской парад России
"По призванию, по зову сердца": в России отпраздновали День ВМФ
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в акватории Невы в Санкт Петербурге
Военно-морской парад в Петербурге посетили военные атташе более 30 стран
Сергей Саркисов
Совладелец РЕСО возместит ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Строительство газопровода Северный поток-2
Die Welt: США угрожают европейским подрядчикам "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В России стала возможной регистрация географического указания продуктов
01:29Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
Лента новостейМолния