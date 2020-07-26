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На Сахалине число случаев COVID-19 превысило 2,2 тысячи
Число выявленных случаев COVID-19 в Сахалинской области за последние сутки составило 59, общее число заболевших превысило 2,2 тысячи, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
telegram (приложение)
валерий лимаренко
сахалинская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d1d82c13143df33f964fa61f1ecc38c9.jpg
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коронавирус в россии, telegram (приложение), валерий лимаренко, сахалинская область

На Сахалине число случаев COVID-19 превысило 2,2 тысячи

15:41 26.07.2020 (обновлено: 15:42 26.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Сахалинской области за последние сутки составило 59, общее число заболевших превысило 2,2 тысячи, сообщил в воскресенье губернатор региона Валерий Лимаренко.
"COVID-19. В Сахалинской области +59 случаев... Итого на 26 июля в Сахалинской области 2284 случая заболевания, 1169 человек выписаны с выздоровлением, 1115 проходят лечение", - написал глава региона в Telegram-канале.
На 25 июля в области было официально подтверждено 2225 случаев заболевания коронавирусом.
По информации регионального оперштаба, за последние сутки 35 случаев COVID-19 подтверждены у обратившихся по поводу ОРВИ, 24 человека заразились от ранее заболевших, выписаны 50 пациентов.
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Власти региона ужесточили наказание для нарушителей масочного режима, с 16 июля за отсутствие средств защиты в при посещении магазинов и других публичных мест, а также мероприятий людей могут оштрафовать на 30 тысяч рублей, а организации - до 300 тысяч рублей.
Все прилетающие на острова пассажиры по-прежнему должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.
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Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности, остров открыли для организованных групп туристов, начали работу гостиницы. Область одним из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции.
Летальных исходов от заражения COVID-19 на островах нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииTelegram (приложение)Валерий ЛимаренкоСахалинская область
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