https://ria.ru/20200726/1574942892.html
На Сахалине число случаев COVID-19 превысило 2,2 тысячи
Число выявленных случаев COVID-19 в Сахалинской области за последние сутки составило 59, общее число заболевших превысило 2,2 тысячи, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:41
2020-07-26T15:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
telegram (приложение)
валерий лимаренко
сахалинская область
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сахалинская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, telegram (приложение), валерий лимаренко, сахалинская область
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июл – РИА Новости.
Число выявленных случаев COVID-19 в Сахалинской области
за последние сутки составило 59, общее число заболевших превысило 2,2 тысячи, сообщил в воскресенье губернатор региона Валерий Лимаренко
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"COVID-19. В Сахалинской области +59 случаев... Итого на 26 июля в Сахалинской области 2284 случая заболевания, 1169 человек выписаны с выздоровлением, 1115 проходят лечение", - написал глава региона в Telegram-канале.
На 25 июля в области было официально подтверждено 2225 случаев заболевания коронавирусом.
По информации регионального оперштаба, за последние сутки 35 случаев COVID-19 подтверждены у обратившихся по поводу ОРВИ, 24 человека заразились от ранее заболевших, выписаны 50 пациентов.
Власти региона ужесточили наказание для нарушителей масочного режима, с 16 июля за отсутствие средств защиты в при посещении магазинов и других публичных мест, а также мероприятий людей могут оштрафовать на 30 тысяч рублей, а организации - до 300 тысяч рублей.
Все прилетающие на острова пассажиры по-прежнему должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.
Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности, остров открыли для организованных групп туристов, начали работу гостиницы. Область одним из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции.
Летальных исходов от заражения COVID-19 на островах нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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