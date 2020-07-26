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Кадыров рассказал, что ему говорят чеченцы о санкциях США
Жители Чеченской Республики считают себя включенными в санкционный список США. Об этом в эфире программы "Вести" рассказал глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:56
россия
майк помпео
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
сша
в мире
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Если бы у меня был парк элитных авто , и миллиард долларов , я бы тоже не боялся санкций от США.
69
Хотя, на самом деле он боится санкций США, потому что с ними сложнее умножать свои миллиарды и уменьшается количество стран, куда он сможет сбежать от справедливого суда.
63
12
россия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_0:103:2242:1364_1400x0_80_0_0_a48bece22dd5a8456102f155682ac934.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, майк помпео, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, сша, в мире

Кадыров рассказал, что ему говорят чеченцы о санкциях США

15:38 26.07.2020 (обновлено: 15:56 26.07.2020)
6108
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Жители Чеченской Республики считают себя включенными в санкционный список США. Об этом в эфире программы "Вести" рассказал глава региона Рамзан Кадыров.

"Те, кто меня видит, говорят мне: "Если ты и твоя семья в списке, то мы тоже в этом списке". Говорят, что чеченцев напугали, Кадырова, никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить", — пояснил он.

По словам главы Чечни, власти США могут и дальше вводить против него любые ограничительные меры, если у них нет других дел.
В начале недели Госдепартамент внес Кадырова в список лиц, причастных к нарушению прав человека. Под санкции также попали супруга и дочери главы Чечни. В ответ Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Майка Помпео и его семьи и отменил приглашение в гости.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
24 июля, 09:01
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Майка Помпео
2403432035
Обсудить 12
РоссияМайк ПомпеоЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровСШАВ мире
Популярные комментарии
Если бы у меня был парк элитных авто , и миллиард долларов , я бы тоже не боялся санкций от США.
26 июля, 16:08
Двадцатый трест
271200129
Хотя, на самом деле он боится санкций США, потому что с ними сложнее умножать свои миллиарды и уменьшается количество стран, куда он сможет сбежать от справедливого суда.
26 июля, 16:25
ВВВладимир Владимирович
26300133
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