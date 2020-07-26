https://ria.ru/20200726/1574942810.html
Кадыров рассказал, что ему говорят чеченцы о санкциях США
Жители Чеченской Республики считают себя включенными в санкционный список США. Об этом в эфире программы "Вести" рассказал глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:38
2020-07-26T15:56
россия
майк помпео
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
сша
в мире
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https://ria.ru/20200724/1574836652.html
Двадцатый трест
Если бы у меня был парк элитных авто , и миллиард долларов , я бы тоже не боялся санкций от США.
69
Владимир Владимирович
Хотя, на самом деле он боится санкций США, потому что с ними сложнее умножать свои миллиарды и уменьшается количество стран, куда он сможет сбежать от справедливого суда.
63
12
россия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, майк помпео, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, сша, в мире