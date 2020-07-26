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В Белоруссии ряд банков сообщили о техпроблемах и перебоях с картами
Несколько банков в Белоруссии — "БелВЭБ", Идея Банк, Технобанк и РРБ-Банк — сообщили в воскресенье о технических проблемах и перебоях в работе с банковскими... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T21:10
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вэб, белоруссия, в мире

В Белоруссии ряд банков сообщили о техпроблемах и перебоях с картами

15:37 26.07.2020 (обновлено: 21:10 26.07.2020)
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МИНСК, 26 июл — РИА Новости. Несколько банков в Белоруссии — "БелВЭБ", Идея Банк, Технобанк и РРБ-Банк — сообщили в воскресенье о технических проблемах и перебоях в работе с банковскими картами.
В частности, как отмечается в сообщении на сайте "дочки" российского ВЭБа, банка "БелВЭБ", по техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, временно приостановлена работа контакт-центра.
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"Идея Банк проинформировал, что по техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. "Процессинговым центром делается все возможное для восстановления работоспособности. О факте восстановления функционала дополнительно проинформируем", — говорится в сообщении на сайте банка.

По данным Технобанка, в связи с проведением внеплановых технических работ на процессинговом центре операции по картам банка временно не осуществляются.
РРБ-Банк, со своей стороны, сообщил клиентам, что в воскресенье возможны "кратковременные перерывы в прохождении операций с карточками и в доступе пользователей в систему обслуживания банковских карточек".
Между тем в кол-центре РРБ-Банка порталу tut.by сообщили, что проблемы вызваны тем, что возникли перебои в работе процессингового центра банка "БелВЭБ", в котором обслуживаются РРБ-Банк, Технобанк и Идея Банк.
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