В Белоруссии ряд банков сообщили о техпроблемах и перебоях с картами

МИНСК, 26 июл — РИА Новости. Несколько банков в Несколько банков в Белоруссии — "БелВЭБ", Идея Банк, Технобанк и РРБ-Банк — сообщили в воскресенье о технических проблемах и перебоях в работе с банковскими картами.

В частности, как отмечается в сообщении на сайте "дочки" российского ВЭБа , банка "БелВЭБ", по техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, временно приостановлена работа контакт-центра.

"Идея Банк проинформировал, что по техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. "Процессинговым центром делается все возможное для восстановления работоспособности. О факте восстановления функционала дополнительно проинформируем", — говорится в сообщении на сайте банка.

По данным Технобанка, в связи с проведением внеплановых технических работ на процессинговом центре операции по картам банка временно не осуществляются.

РРБ-Банк, со своей стороны, сообщил клиентам, что в воскресенье возможны "кратковременные перерывы в прохождении операций с карточками и в доступе пользователей в систему обслуживания банковских карточек".