https://ria.ru/20200726/1574942724.html
В Белоруссии ряд банков сообщили о техпроблемах и перебоях с картами
Несколько банков в Белоруссии — "БелВЭБ", Идея Банк, Технобанк и РРБ-Банк — сообщили в воскресенье о технических проблемах и перебоях в работе с банковскими... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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МИНСК, 26 июл — РИА Новости.
Несколько банков в Белоруссии
— "БелВЭБ", Идея Банк, Технобанк и РРБ-Банк — сообщили в воскресенье о технических проблемах и перебоях в работе с банковскими картами.
В частности, как отмечается в сообщении на сайте
"дочки" российского ВЭБа
, банка "БелВЭБ", по техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, временно приостановлена работа контакт-центра.
"Идея Банк проинформировал, что по техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. "Процессинговым центром делается все возможное для восстановления работоспособности. О факте восстановления функционала дополнительно проинформируем", — говорится в сообщении на сайте банка.
По данным Технобанка, в связи с проведением внеплановых технических работ на процессинговом центре операции по картам банка временно не осуществляются.
РРБ-Банк, со своей стороны, сообщил клиентам, что в воскресенье возможны "кратковременные перерывы в прохождении операций с карточками и в доступе пользователей в систему обслуживания банковских карточек".
Между тем в кол-центре РРБ-Банка порталу tut.by сообщили, что проблемы вызваны тем, что возникли перебои в работе процессингового центра банка "БелВЭБ", в котором обслуживаются РРБ-Банк, Технобанк и Идея Банк.