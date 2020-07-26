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В Кабардино-Балкарии спасли травмированного альпиниста
Спасатели на вертолете эвакуировали альпиниста из Архангельской области, получившего травму в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:35
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
черекский район
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), черекский район, происшествия

В Кабардино-Балкарии спасли травмированного альпиниста

15:35 26.07.2020
266
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Спасатели на вертолете эвакуировали альпиниста из Архангельской области, получившего травму в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В воскресенье поступило сообщение, что в Черекском районе на горе Дыхтау на высоте 3600 метров альпинист 1988 года рождения из Архангельской области получил травму ноги и попросил о помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели с привлечением коммерческого вертолета фирмы "Heliaction" эвакуировали пострадавшего в альплагерь "Безенги", состояние спортсмена стабильное.
"На поисково-спасательные работы привлекались девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - уточняет ведомство.
Это второй за последние два дня инцидент в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Ранее сообщалось, что в субботу двое туристов пострадали в результате камнепада на перевале Урал на высоте 3600 метров. Спасатели на вертолете спустили их вниз и передали медикам.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Черекский районПроисшествия
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