В Кабардино-Балкарии спасли травмированного альпиниста

"В воскресенье поступило сообщение, что в Черекском районе на горе Дыхтау на высоте 3600 метров альпинист 1988 года рождения из Архангельской области получил травму ноги и попросил о помощи", - говорится в сообщении.

Это второй за последние два дня инцидент в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Ранее сообщалось, что в субботу двое туристов пострадали в результате камнепада на перевале Урал на высоте 3600 метров. Спасатели на вертолете спустили их вниз и передали медикам.