В Кабардино-Балкарии спасли травмированного альпиниста

НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Спасатели на вертолете эвакуировали альпиниста из Архангельской области, получившего травму в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В воскресенье поступило сообщение, что в Черекском районе на горе Дыхтау на высоте 3600 метров альпинист 1988 года рождения из Архангельской области получил травму ноги и попросил о помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели с привлечением коммерческого вертолета фирмы "Heliaction" эвакуировали пострадавшего в альплагерь "Безенги", состояние спортсмена стабильное.
"На поисково-спасательные работы привлекались девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - уточняет ведомство.
Это второй за последние два дня инцидент в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Ранее сообщалось, что в субботу двое туристов пострадали в результате камнепада на перевале Урал на высоте 3600 метров. Спасатели на вертолете спустили их вниз и передали медикам.
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