https://ria.ru/20200726/1574942597.html
В Португалии число случаев коронавируса превысило 50 тысяч
Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Португалии превысило 50 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:33
2020-07-26T15:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
португалия
в мире
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португалия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, португалия, в мире