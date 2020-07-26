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Распространение нового коронавируса
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В Португалии число случаев коронавируса превысило 50 тысяч
Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Португалии превысило 50 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, португалия, в мире

В Португалии число случаев коронавируса превысило 50 тысяч

15:33 26.07.2020
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Вид на Лиссабон
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на Лиссабон. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Португалии превысило 50 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки в стране были зафиксированы 209 случаев инфицирования и один летальный исход. Согласно последним данным, в общей сложности в Португалии коронавирусом заразились 50 164 человека, число жертв достигло 1 717. С начала эпидемии излечились 35 157 пациентов.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПортугалияВ мире
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