В Португалии число случаев коронавируса превысило 50 тысяч

За последние сутки в стране были зафиксированы 209 случаев инфицирования и один летальный исход. Согласно последним данным, в общей сложности в Португалии коронавирусом заразились 50 164 человека, число жертв достигло 1 717. С начала эпидемии излечились 35 157 пациентов.