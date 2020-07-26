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В Ереване 96-летнего ветерана флота поздравили с днем ВМФ России
Сотрудники Российского центра науки и культуры в Ереване навестили и поздравили с днем ВМФ России 96-летнего ветерана флота Нерсеса Симоняна, который в нынешнем РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:31
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рцнк, ереван, армения, вмф рф, в мире

В Ереване 96-летнего ветерана флота поздравили с днем ВМФ России

15:30 26.07.2020 (обновлено: 15:31 26.07.2020)
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© Фото : РЦНКНерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях
Нерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях
© Фото : РЦНК
ЕРЕВАН, 26 июл - РИА Новости. Сотрудники Российского центра науки и культуры в Ереване навестили и поздравили с днем ВМФ России 96-летнего ветерана флота Нерсеса Симоняна, который в нынешнем году из-за пандемии коронавируса не смог присутствовать на праздничных мероприятиях в Крыму, говорится в пресс-службе РЦНК.
"Нерсес Оганесович Симонян – краснофлотец, ветеран Великой Отечественной войны, участник освобождения нескольких городов, в числе которых Новороссийск, Керчь и Севастополь – несколько раз посещал Крым по приглашению главы республики. В этом году, в условиях распространения пандемии, планам не суждено было сбыться. Сотрудники РЦНК в Ереване в преддверии праздника навестили героя", - говорится в сообщении, размещенном на сайте центра.
© Фото : РЦНКНерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях
Нерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях
© Фото : РЦНК
Нерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях
Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях. Награждён двумя медалями "За отвагу" после освобождения Новороссийска и Севастополя, Орденом Великой Отечественной войны I степени, также имеет медали "За Победу над Германией", "Маршал Жуков", "Маршал Баграмян", "Адмирал Исаков", "За трудовую доблесть" и другие. Великую Отечественную войну он прошёл в рядах 318-й стрелковой дивизии и 89-й Таманской дивизии, был десантником, морским пехотинцем. Был тяжело ранен в боях за освобождение Севастополя.
© Фото : РЦНКНерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях
Нерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях
1 из 2
Нерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях
© Фото : РЦНК
© Фото : РЦНКНерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях
Нерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях
2 из 2
Нерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях
© Фото : РЦНК
1 из 2
Нерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях
© Фото : РЦНК
2 из 2
Нерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях
© Фото : РЦНК
В беседе с представителями РЦНК ветеран заявил о крепких связях между Арменией и Россией. "Мы всегда были с русским народом, и пусть это звучит как лозунг", – приводит пресс-служба РЦНК слова Симоняна.
Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота РФ на реке Неве в Санкт-Петербурге
Вчера, 03:21
День Военно-морского флота РФ
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РЦНКЕреванАрменияВМФ РФВ мире
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