В Ереване 96-летнего ветерана флота поздравили с днем ВМФ России

Нерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях

© Фото : РЦНК Нерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях

ЕРЕВАН, 26 июл - РИА Новости. Сотрудники Российского центра науки и культуры в Сотрудники Российского центра науки и культуры в Ереване навестили и поздравили с днем ВМФ России 96-летнего ветерана флота Нерсеса Симоняна, который в нынешнем году из-за пандемии коронавируса не смог присутствовать на праздничных мероприятиях в Крыму, говорится в пресс-службе РЦНК

"Нерсес Оганесович Симонян – краснофлотец, ветеран Великой Отечественной войны, участник освобождения нескольких городов, в числе которых Новороссийск, Керчь и Севастополь – несколько раз посещал Крым по приглашению главы республики. В этом году, в условиях распространения пандемии, планам не суждено было сбыться. Сотрудники РЦНК в Ереване в преддверии праздника навестили героя", - говорится в сообщении, размещенном на сайте центра.

© Фото : РЦНК Нерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях © Фото : РЦНК Нерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях

Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях. Награждён двумя медалями "За отвагу" после освобождения Новороссийска и Севастополя, Орденом Великой Отечественной войны I степени, также имеет медали "За Победу над Германией", "Маршал Жуков", "Маршал Баграмян", "Адмирал Исаков", "За трудовую доблесть" и другие. Великую Отечественную войну он прошёл в рядах 318-й стрелковой дивизии и 89-й Таманской дивизии, был десантником, морским пехотинцем. Был тяжело ранен в боях за освобождение Севастополя.

© Фото : РЦНК Нерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях 1 из 2 Нерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях © Фото : РЦНК © Фото : РЦНК Нерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях 2 из 2 Нерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях © Фото : РЦНК 1 из 2 Нерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях © Фото : РЦНК 2 из 2 Нерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях © Фото : РЦНК