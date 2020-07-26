Во Франции объявили бесплатное тестирование на коронавирус

"В настоящее время мы не можем говорить о второй волне. Но одно можно сказать наверняка: в течение нескольких дней мы видели, что число положительных случаев резко возрастает после того, как оно снижалось в течение тринадцати недель. Сегодня оно достигло того же уровня, что и во время отмены карантина", — заявил Веран.