Во Франции объявили бесплатное тестирование на коронавирус

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о том, что подписал указ, позволяющий всем, кто сдает тест на коронавирус, получить возмещение его стоимости.
"Я также подписал приказ, опубликованный в эту субботу, согласно которому любой человек с сегодняшнего дня может сдать полностью возмещаемый ПЦР-тест без необходимости предъявлять указание врача или уважительную причину и без наличия симптомов", — заявил Веран в интервью изданию Parisien.
Министр также выразил обеспокоенность возрастающим числом заражений, однако заявил, что о второй волне еще рано говорить.
"В настоящее время мы не можем говорить о второй волне. Но одно можно сказать наверняка: в течение нескольких дней мы видели, что число положительных случаев резко возрастает после того, как оно снижалось в течение тринадцати недель. Сегодня оно достигло того же уровня, что и во время отмены карантина", — заявил Веран.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
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