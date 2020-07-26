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Распространение нового коронавируса
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Во Франции объявили бесплатное тестирование на коронавирус
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о том, что подписал указ, позволяющий всем, кто сдает тест на коронавирус, получить возмещение его... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T23:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
франция
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, франция, в мире

Во Франции объявили бесплатное тестирование на коронавирус

15:23 26.07.2020 (обновлено: 23:29 26.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о том, что подписал указ, позволяющий всем, кто сдает тест на коронавирус, получить возмещение его стоимости.
"Я также подписал приказ, опубликованный в эту субботу, согласно которому любой человек с сегодняшнего дня может сдать полностью возмещаемый ПЦР-тест без необходимости предъявлять указание врача или уважительную причину и без наличия симптомов", — заявил Веран в интервью изданию Parisien.
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Министр также выразил обеспокоенность возрастающим числом заражений, однако заявил, что о второй волне еще рано говорить.
"В настоящее время мы не можем говорить о второй волне. Но одно можно сказать наверняка: в течение нескольких дней мы видели, что число положительных случаев резко возрастает после того, как оно снижалось в течение тринадцати недель. Сегодня оно достигло того же уровня, что и во время отмены карантина", — заявил Веран.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗФранцияВ мире
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