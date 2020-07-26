В Белоруссии за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

"Зарегистрированы 67 132 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 251 359 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 534 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.