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В Белоруссии за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 130, до 67 132, скончались еще четыре пациента, всего умерших... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, белоруссия, в мире

В Белоруссии за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

15:18 26.07.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Белоруссии
Автомобиль скорой помощи в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Автомобиль скорой помощи в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 26 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 130, до 67 132, скончались еще четыре пациента, всего умерших 534, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. На субботу число выявленных случаев COVID-19 достигло 67 002, в том числе сообщалось о 530 умерших. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
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"Зарегистрированы 67 132 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 251 359 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 534 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 60 425 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БелоруссияВ мире
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