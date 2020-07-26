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Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев вышел пообщаться с сигналившими ему автомобилистами. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:56
сергей фургал
хабаровск
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происшествия
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сергей фургал, хабаровск, хабаровский край, происшествия

Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала

15:16 26.07.2020 (обновлено: 15:56 26.07.2020)
53906
© РИА Новости / Викентий Барковский / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев посетил краевую клиническую больницу
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев посетил краевую клиническую больницу
© РИА Новости / Викентий Барковский
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев вышел пообщаться с сигналившими ему автомобилистами.
В выходные он находится с рабочей поездкой в Ванинском и Совгаванском районах. В какой-то момент навстречу автомобилю Дегтярева прошла колонна машин, которые громко сигналили. Врио губернатора развернул автомобиль и поговорил с людьми. Они расспросили его об отношении к ситуации с арестом бывшего губернатора Сергея Фургала.
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"Как должностное лицо я не могу комментировать и давать этому оценку. Но как человек, я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым, поддерживаю. Если есть доказательства, народ хочет это видеть и слышать", - ответил Дегтярев.
Политик считает, что люди должны узнать о неопровержимых доказательствах вины, если таковые имеются.
"По поводу территориальности требования хабаровчан разумные, но это решение будет принимать наверху судебное руководство, но не Дегтярев на это будет влиять", - добавил он.
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Как сообщили в пресс-службе губернатора, на встрече с местными жителями Дегтярев подчеркнул, что выступает за цивилизованное общение. Поэтому самым активным людям он предложил войти в Народный совет при врио главы региона. Дегтярев готов регулярно встречаться с советом и обсуждать самые острые темы, находить пути решения.

"Готовы их защищать"

Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский, членами которой являются Фургал и Дегтярев, призвал жителей Хабаровского края поддержать нового губернатора.
"Он все, что хорошее вам нравилось в Фургале, продолжит, будет делать так же", — сказал он.
Кроме того, политик отметил, что готов встать на колени перед людьми, которые выходят на несанкционированные акции в поддержку бывшего губернатора.
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"Чтобы поняли, как мы их любим, как мы готовы их защищать", - объяснил он.
Лидер ЛДПР отметил, что у Дегтярева прекрасный опыт в качестве председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Дело Фургала

Фургала задержали 9 июля и отправили в Москву, его арестовали на два месяца. Сейчас Фургал находится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Ранее в СК рассказали, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности экс-губернатора к организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского. По предварительной версии, эти преступления связаны с продвижением интересов экс-губернатора в бизнесе.
В понедельник Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярева, а Фургала отправил в отставку "в связи с утратой доверия". Президент пожелал новому врио главы региона успехов и призвал его не забывать о стратегических планах развития края.
Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск, его представили кабинету министров края.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пресс-конференции.
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