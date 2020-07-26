Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала

В выходные он находится с рабочей поездкой в Ванинском и Совгаванском районах. В какой-то момент навстречу автомобилю Дегтярева прошла колонна машин, которые громко сигналили. Врио губернатора развернул автомобиль и поговорил с людьми. Они расспросили его об отношении к ситуации с арестом бывшего губернатора Сергея Фургала

"Как должностное лицо я не могу комментировать и давать этому оценку. Но как человек, я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым, поддерживаю. Если есть доказательства, народ хочет это видеть и слышать", - ответил Дегтярев.

Политик считает, что люди должны узнать о неопровержимых доказательствах вины, если таковые имеются.

"По поводу территориальности требования хабаровчан разумные, но это решение будет принимать наверху судебное руководство, но не Дегтярев на это будет влиять", - добавил он.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, на встрече с местными жителями Дегтярев подчеркнул, что выступает за цивилизованное общение. Поэтому самым активным людям он предложил войти в Народный совет при врио главы региона. Дегтярев готов регулярно встречаться с советом и обсуждать самые острые темы, находить пути решения.

"Готовы их защищать"

Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский , членами которой являются Фургал и Дегтярев, призвал жителей Хабаровского края поддержать нового губернатора.

"Он все, что хорошее вам нравилось в Фургале, продолжит, будет делать так же", — сказал он.

Кроме того, политик отметил, что готов встать на колени перед людьми, которые выходят на несанкционированные акции в поддержку бывшего губернатора.

"Чтобы поняли, как мы их любим, как мы готовы их защищать", - объяснил он.

Лидер ЛДПР отметил, что у Дегтярева прекрасный опыт в качестве председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Дело Фургала

Фургала задержали 9 июля и отправили в Москву , его арестовали на два месяца. Сейчас Фургал находится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.

Ранее в СК рассказали, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности экс-губернатора к организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского. По предварительной версии, эти преступления связаны с продвижением интересов экс-губернатора в бизнесе.

В понедельник Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярева, а Фургала отправил в отставку "в связи с утратой доверия". Президент пожелал новому врио главы региона успехов и призвал его не забывать о стратегических планах развития края.