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Дегтярев создаст совет для консультаций с хабаровскими общественниками
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с жителями Ванинского и Советско-Гаванского районов предложил создать народный совет для... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:15
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровский край
политика
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровский край, политика

Дегтярев создаст совет для консультаций с хабаровскими общественниками

15:15 26.07.2020
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© Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© Администрация Хабаровского края
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Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
ХАБАРОВСК, 26 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с жителями Ванинского и Советско-Гаванского районов предложил создать народный совет для консультаций с лидерами общественного мнения, сообщает пресс-служба губернатора.
Во время поездки по Ванинскому району на трассе между поселками врио губернатора Михаил Дегтярев остановил свой автомобиль и вышел пообщаться с местными активистами. Стихийная беседа постепенно переросла в диалог о насущных проблемах и ситуации вокруг экс-губернатора региона Сергея Фургала.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
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"Думаю, что можно при губернаторе создать народный совет, в него включить активных представителей от разных социальных групп и населенных пунктов. Будем общаться в таком формате регулярно, с теми, с кем я могу увидеться - увижусь. После возвращения в Хабаровск обдумаю эту идею, посмотрю, как конкретно это сделать", - приводятся в сообщении слова Дегтярева.
Ранее сообщалось, что в выходные Дегтярев находился с рабочей поездкой в Ванинском и Совгаванском районах. Во время переезда из Ванино в Советскую Гавань навстречу автомобилю Дегтярева прошла колонна машин, которые громко сигналили. Врио губернатора развернул автомобиль и вышел к людям. Также он пообщался с жителями Советской Гавани. Ему рассказали о ряде проблем, в частности, о высоких ценах на бензин и тарифах на коммунальные услуги, об отсутствии узких специалистов и очередях на УЗИ.
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