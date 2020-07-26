Дегтярев создаст совет для консультаций с хабаровскими общественниками

"Думаю, что можно при губернаторе создать народный совет, в него включить активных представителей от разных социальных групп и населенных пунктов. Будем общаться в таком формате регулярно, с теми, с кем я могу увидеться - увижусь. После возвращения в Хабаровск обдумаю эту идею, посмотрю, как конкретно это сделать", - приводятся в сообщении слова Дегтярева.

Ранее сообщалось, что в выходные Дегтярев находился с рабочей поездкой в Ванинском и Совгаванском районах. Во время переезда из Ванино в Советскую Гавань навстречу автомобилю Дегтярева прошла колонна машин, которые громко сигналили. Врио губернатора развернул автомобиль и вышел к людям. Также он пообщался с жителями Советской Гавани. Ему рассказали о ряде проблем, в частности, о высоких ценах на бензин и тарифах на коммунальные услуги, об отсутствии узких специалистов и очередях на УЗИ.