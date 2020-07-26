Депздрав опроверг информацию о невыплатах медикам в московском санатории

"Информация о том, что все сотрудники были отправлены в отпуск без содержания, не соответствует действительности. Большинство сотрудников на протяжении всего периода изоляции получали все положенные выплаты в полном объеме в установленные сроки. Таким образом, приведенная в статье информация о том, что сотрудники "18 дней в апреле, 31 день в мае, 30 дней в июне и 24 дня в июле не получали зарплату", некорректна", - говорится в сообщении.