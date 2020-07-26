https://ria.ru/20200726/1574941594.html
Депздрав опроверг информацию о невыплатах медикам в московском санатории
Власти Москвы опровергли информацию о невыплате зарплаты сотрудникам туберкулезного санатория, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:15
2020-07-26T15:15
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7 495 645-6601
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Власти Москвы
опровергли информацию о невыплате зарплаты сотрудникам туберкулезного санатория, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Ранее в СМИ появилась информация, что 120 медиков туберкулезного санатория №58 с весны не получают зарплату.
"Информация о том, что все сотрудники были отправлены в отпуск без содержания, не соответствует действительности. Большинство сотрудников на протяжении всего периода изоляции получали все положенные выплаты в полном объеме в установленные сроки. Таким образом, приведенная в статье информация о том, что сотрудники "18 дней в апреле, 31 день в мае, 30 дней в июне и 24 дня в июле не получали зарплату", некорректна", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из 253 сотрудников санатория только 14 сотрудникам, которые не были задействованы в обеспечении содержания зданий и инфраструктуры санатория, был предоставлен отпуск без сохранения содержания. Остальные сотрудники были или трудоустроены, или находились в оплачиваемом отпуске, или на больничном с сохранением зарплаты.
Кроме того, каждому из работников на период закрытия санатория были предложены другие варианты трудоустройства в медицинские организации ДЗМ, перепрофилированные для лечения пациентов с COVID-19, а также в учреждения здравоохранения Московской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф