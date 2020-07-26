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В Астраханской области выявили вспышку коронавируса в детском лагере
Детей из лагеря "Астраханские зори" проверят на коронавирус после выявления заболевания у сотрудников учреждения, сообщает в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, астраханская область

В Астраханской области выявили вспышку коронавируса в детском лагере

15:10 26.07.2020
20838
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 26 июл - РИА Новости. Детей из лагеря "Астраханские зори" проверят на коронавирус после выявления заболевания у сотрудников учреждения, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора Астраханской области.
По информации властей, у пяти сотрудников лагеря выявили коронавирусную инфекцию, они помещены в изолятор, сам лагерь приостановил работу.
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"Все дети и персонал лагеря осматриваются специалистами Приволжской и Камызякской районных больниц. Все дети будут наблюдаться по месту жительства специалистами педиатрической службы как контактные лица", - говорится в сообщении пресс-службы.
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