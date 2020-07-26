В Астраханской области выявили вспышку коронавируса в детском лагере

По информации властей, у пяти сотрудников лагеря выявили коронавирусную инфекцию, они помещены в изолятор, сам лагерь приостановил работу.

COVID-19 у детей: о чем говорят цифры

COVID-19 у детей: о чем говорят цифры

"Все дети и персонал лагеря осматриваются специалистами Приволжской и Камызякской районных больниц. Все дети будут наблюдаться по месту жительства специалистами педиатрической службы как контактные лица", - говорится в сообщении пресс-службы.