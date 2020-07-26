В ДНР предпримут максимальные меры контроля за перемирием

ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня предпримет максимум усилий для выполнения необходимых мер по контролю соблюдения перемирия и предотвращению нарушений, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.
Ранее сообщалось, что в ходе прошедшей в среду встречи трехсторонней контактной группы на переговорах по Донбассу удалось подписать комплекс дополнительных мер по контролю за режимом прекращения огня. В числе прочих документ содержит требования о прекращении наступательных и разведывательно-диверсионных действий, запрет на использование беспилотников и размещение вооружения и техники в населенных пунктах и вблизи объектов инфраструктуры. Также комплекс мер обязывает к дисциплинарным наказаниям за нарушение перемирия. В документе отмечается, что ответный огонь возможен только по приказу руководства ВС Украины и руководства вооруженных формирований ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать координационный механизм по реагированию на нарушение перемирия.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения
"Наше представительство в СЦКК готово принять все необходимые меры с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня. Также отработан механизм по оперативному реагированию и предупреждению фактов нарушений режима прекращения огня. Усилена техническая база, отработаны каналы связи и координация работы оперативных и наблюдательных групп. Мы со своей стороны можем гарантировать максимально качественное выполнение контроля за соблюдением перемирия ", - сказал Якубов агентству.