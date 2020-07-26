В ДНР предпримут максимальные меры контроля за перемирием

"Наше представительство в СЦКК готово принять все необходимые меры с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня. Также отработан механизм по оперативному реагированию и предупреждению фактов нарушений режима прекращения огня. Усилена техническая база, отработаны каналы связи и координация работы оперативных и наблюдательных групп. Мы со своей стороны можем гарантировать максимально качественное выполнение контроля за соблюдением перемирия ", - сказал Якубов агентству.