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В ДНР предпримут максимальные меры контроля за перемирием
Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня предпримет... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:09
ситуация в днр и лнр
руслан якубов
сцкк
донбасс
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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353
60
ситуация в днр и лнр, руслан якубов, сцкк, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире

В ДНР предпримут максимальные меры контроля за перемирием

15:09 26.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРуководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня предпримет максимум усилий для выполнения необходимых мер по контролю соблюдения перемирия и предотвращению нарушений, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.
Ранее сообщалось, что в ходе прошедшей в среду встречи трехсторонней контактной группы на переговорах по Донбассу удалось подписать комплекс дополнительных мер по контролю за режимом прекращения огня. В числе прочих документ содержит требования о прекращении наступательных и разведывательно-диверсионных действий, запрет на использование беспилотников и размещение вооружения и техники в населенных пунктах и вблизи объектов инфраструктуры. Также комплекс мер обязывает к дисциплинарным наказаниям за нарушение перемирия. В документе отмечается, что ответный огонь возможен только по приказу руководства ВС Украины и руководства вооруженных формирований ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать координационный механизм по реагированию на нарушение перемирия.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
"Наше представительство в СЦКК готово принять все необходимые меры с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня. Также отработан механизм по оперативному реагированию и предупреждению фактов нарушений режима прекращения огня. Усилена техническая база, отработаны каналы связи и координация работы оперативных и наблюдательных групп. Мы со своей стороны можем гарантировать максимально качественное выполнение контроля за соблюдением перемирия ", - сказал Якубов агентству.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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