Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200726/1574941224.html
В Портленде федеральные агенты разогнали протестующих
Сотрудники федеральных правоохранительных органов разогнали массовый протест в американском Портленде, где волнения не стихают уже почти два месяца, попытки... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:57
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
портленд
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840911_0:319:3074:2048_1400x0_80_0_0_57593bd0e6ccf57b3b003daa680ea619.jpg
https://ria.ru/20200725/1574923362.html
https://ria.ru/20200724/1574848637.html
3
портленд
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840911_0:319:3074:2048_1400x0_80_0_0_57593bd0e6ccf57b3b003daa680ea619.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840911_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_9dea279b6232a72bfb0367cb8939c392.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840911_282:0:2330:2048_1400x0_80_0_0_94792a270e693572adba9487a3aaba0e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, портленд, сша, в мире

В Портленде федеральные агенты разогнали протестующих

14:57 26.07.2020
997
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротесты в Портленде
Протесты в Портленде
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Протесты в Портленде. Архивное фото
ПОРТЛЕНД (США), 26 июл - РИА Новости. Сотрудники федеральных правоохранительных органов разогнали массовый протест в американском Портленде, где волнения не стихают уже почти два месяца, попытки городской полиции оттеснить протестующих еще дальше от центра почти не встретили сопротивления, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.
Для того, чтобы оттеснить протестующих от здания суда, федеральные агенты вновь применили слезоточивый газ.
Сотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
25 июля, 23:04
В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах
Толпа отступила с площади перед зданием суда и перешла на соседние улицы. Многим пострадавшим от слезоточивого газа оказывали помощь медики-добровольцы, группы молодежи пытались защитить отступающих самодельными щитами, зонтиками и просто поднятыми руками.
Ранее суд в США отказался ввести временный запрет на проведение представителями федеральных правоохранительных ведомств задержаний во время протестов в Портленде, которого добивалась генпрокурор штата Орегон.
В Портленде и ряде других городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
Протестующие против расового неравенства и полицейского насилия в Портленде
24 июля, 11:32
В Портленде активистки Wall of Moms встали живой цепью перед силовиками
Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.
28270114
Обсудить 3
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаПортлендСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме оценили призывы Киева к давлению на Россию из-за Крыма
Сотрудник дорожно-патрульной службы
На МКАД столкнулись три машины
Кадр из сериала Чики
Создатели сериала "Чики" не получали официальных жалоб
Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Представитель заболевшей COVID-19 Ивлеевой рассказал о ее самочувствии
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
США планируют выделить на поддержку экономики еще триллион долларов
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
В ДНР предпримут максимальные меры контроля за перемирием
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал, что ему говорят чеченцы о санкциях США
Модернизированный истребитель ВВС США F-15EX
СМИ рассказали подробности инцидента с иранским лайнером
Миротворческая миссия ООН
Киев направит в Донбасс военных с опытом участия в миссиях ООН
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Следственные действия на месте обнаружения тела ребенка в Крыму
Названа причина смерти пропавшего в Крыму ребенка
ВРИО губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев общается с митингующими
Дегтярев оценил число участников митинга в Хабаровске
Американская телеведущая Виктория Прайс
В США зрительница помогла телеведущей диагностировать рак
Бухта Ласпи в Крыму
В Киеве заявили, что Россия не сможет "нормализовать оккупацию Крыма"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В России стала возможной регистрация географического указания продуктов
01:29Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
Лента новостейМолния