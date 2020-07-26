В Портленде федеральные агенты разогнали протестующих

ПОРТЛЕНД (США), 26 июл - РИА Новости. Сотрудники федеральных правоохранительных органов разогнали массовый протест в американском Портленде, где волнения не стихают уже почти два месяца, попытки городской полиции оттеснить протестующих еще дальше от центра почти не встретили сопротивления, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.
Для того, чтобы оттеснить протестующих от здания суда, федеральные агенты вновь применили слезоточивый газ.
Толпа отступила с площади перед зданием суда и перешла на соседние улицы. Многим пострадавшим от слезоточивого газа оказывали помощь медики-добровольцы, группы молодежи пытались защитить отступающих самодельными щитами, зонтиками и просто поднятыми руками.
В Портленде и ряде других городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.