В Портленде федеральные агенты разогнали протестующих

ПОРТЛЕНД (США), 26 июл - РИА Новости. Сотрудники федеральных правоохранительных органов разогнали массовый протест в американском Портленде, где волнения не стихают уже почти два месяца, попытки городской полиции оттеснить протестующих еще дальше от центра почти не встретили сопротивления, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.