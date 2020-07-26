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На МКАД столкнулись три машины
Три автомобиля столкнулись на МКАД в районе Варшавского шоссе, информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент транспорта в своем... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:54
мкад
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
мкад, москва, происшествия

На МКАД столкнулись три машины

14:54 26.07.2020
694
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы
Сотрудник дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник дорожно-патрульной службы. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на МКАД в районе Варшавского шоссе, информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
"На 35 километре МКАД (в районе Варшавского шоссе) столкнулись три автомобиля. Возможны пострадавшие. На месте работают службы", - говорится в сообщении.
Добавляется, что проезжая часть освобождена, информация о пострадавших уточняется.
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МКАДМоскваПроисшествия
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