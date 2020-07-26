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В Шереметьево заезд автобусов к терминалу D восстановят в ночь на 27 июля
Заезд автобусов 817, 851, н1 к терминалу D аэропорта Шереметьево восстановится в ночь на 27 июля, сообщил московский дептранс на своей странице в Telegram. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
новости - туризм, москва, шереметьево (аэропорт), общество

В Шереметьево заезд автобусов к терминалу D восстановят в ночь на 27 июля

14:51 26.07.2020
2373
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТерритория у терминала D Международного аэропорта Шереметьево
Территория у терминала D Международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Территория у терминала D Международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Заезд автобусов 817, 851, н1 к терминалу D аэропорта Шереметьево восстановится в ночь на 27 июля, сообщил московский дептранс на своей странице в Telegram.
"С ночи 26-27 июля (с 0.00) восстанавливается заезд автобусов № 817, 851, н1 к терминалу D аэропорта Шереметьево", - говорится в сообщении.
Ранее заезд был отменён на время закрытия терминала D для пассажиров.
Люди в аэропорту
25 июля, 10:44Туризм
Названы бюджетные направления для отдыха по России в августе
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Новости - ТуризмМоскваШереметьево (аэропорт)Общество
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