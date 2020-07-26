https://ria.ru/20200726/1574940964.html
В Шереметьево заезд автобусов к терминалу D восстановят в ночь на 27 июля
Заезд автобусов 817, 851, н1 к терминалу D аэропорта Шереметьево восстановится в ночь на 27 июля, сообщил московский дептранс на своей странице в Telegram. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:51
2020-07-26T14:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, москва, шереметьево (аэропорт), общество