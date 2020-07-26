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Создатели сериала "Чики" не получали официальных жалоб
Сериал "Чики" создан и распространяется в рамках российского законодательства, онлайн-платформа официальных претензий и запросов с жалобами не получала,... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T23:36
культура
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РИА Новости
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353
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60
россия, общество

Создатели сериала "Чики" не получали официальных жалоб

14:42 26.07.2020 (обновлено: 23:36 26.07.2020)
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© Предоставлено more.tvКадр из сериала "Чики"
Кадр из сериала Чики
© Предоставлено more.tv
Кадр из сериала "Чики"
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сериал "Чики" создан и распространяется в рамках российского законодательства, онлайн-платформа официальных претензий и запросов с жалобами не получала, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса more.tv.
Ранее в СМИ появилась информация, что общественники подали жалобу на сериал "Чики" за пропаганду феминизма и ЛГБТ, требуя привлечь к ответственности владельцев сериала за предоставление к нему свободного доступа.
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"Официальных запросов и претензий к нам не поступало. Сериал создан и распространяется в рамках закона. Посмотреть полную версию сериала можно, только оформив платную подписку в соответствии с пользовательским соглашением сервиса. В каждой серии обозначены возрастные ограничения 18+", — говорится в сообщении.
По словам платформы, сериал поднимает многие социальные проблемы.
"Ключевая линия в фильме — это истории любви каждой из героинь, любви, которая направляет и помогает преодолеть трудности. Также в сериале раскрыта серьезная тема социального насилия. Чтобы подчеркнуть, что насилие не должно быть нормой в современном обществе, была дополнительно организована социальная кампания для поддержки жертв насилия. Мы призываем всех, кто стал свидетелями или жертвами такого обращения, обратиться за профессиональной помощью по телефону федеральной горячей линии", — отметили в сервисе.
Так, за две недели проведения кампании на телефон доверия поступило более 500 референтных звонков. "Это значит, что 500 человек получили квалифицированную помощь профессионалов и, возможно, чьи-то жизни удалось спасти, именно благодаря сериалу", — добавили в пресс-службе.
Драматическая комедия "Чики" рассказывает о четырех подругах из маленького городка, которые работали проститутками на трассе, но решили завязать с грязным прошлым и открыть собственный бизнес в рамках закона. В главных ролях снялись Ирина Горбачева, Ирина Носова, Алена Михайлова и Варвара Шмыкова.
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