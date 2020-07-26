Создатели сериала "Чики" не получали официальных жалоб

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сериал "Чики" создан и распространяется в рамках российского законодательства, онлайн-платформа официальных претензий и запросов с жалобами не получала, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Сериал "Чики" создан и распространяется в рамках российского законодательства, онлайн-платформа официальных претензий и запросов с жалобами не получала, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса more.tv

Ранее в СМИ появилась информация, что общественники подали жалобу на сериал "Чики" за пропаганду феминизма и ЛГБТ, требуя привлечь к ответственности владельцев сериала за предоставление к нему свободного доступа.

"Официальных запросов и претензий к нам не поступало. Сериал создан и распространяется в рамках закона. Посмотреть полную версию сериала можно, только оформив платную подписку в соответствии с пользовательским соглашением сервиса. В каждой серии обозначены возрастные ограничения 18+", — говорится в сообщении.

По словам платформы, сериал поднимает многие социальные проблемы.

"Ключевая линия в фильме — это истории любви каждой из героинь, любви, которая направляет и помогает преодолеть трудности. Также в сериале раскрыта серьезная тема социального насилия. Чтобы подчеркнуть, что насилие не должно быть нормой в современном обществе, была дополнительно организована социальная кампания для поддержки жертв насилия. Мы призываем всех, кто стал свидетелями или жертвами такого обращения, обратиться за профессиональной помощью по телефону федеральной горячей линии", — отметили в сервисе.

Так, за две недели проведения кампании на телефон доверия поступило более 500 референтных звонков. "Это значит, что 500 человек получили квалифицированную помощь профессионалов и, возможно, чьи-то жизни удалось спасти, именно благодаря сериалу", — добавили в пресс-службе.