https://ria.ru/20200726/1574940613.html
В Якутии действует 71 природный пожар
Огнем горящих пожаров пройдено свыше 250 тысяч гектаров лесного фонда Якутии, за сутки потушены пожары почти на 3 тысячах гектаров леса, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:35
2020-07-26T14:35
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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республика саха (якутия)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
ЯКУТСК, 26 июл – РИА Новости.
Огнем горящих пожаров пройдено свыше 250 тысяч гектаров лесного фонда Якутии
, за сутки потушены пожары почти на 3 тысячах гектаров леса, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.
По информации начальника ГУ МЧС по Якутии, сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Усть-Майского, Среднеколымского, Таттинского, Усть-Алданского и Томпонского районов, где зарегистрировано 59 очагов природных пожаров.
В связи с отсутствием осадков и учитывая южный, юго-восточный ветер с усилением в 5-10 метров в секунду, существует вероятность задымления в 23 населенных пунктах на территории шести районов.
"По оперативным данным "Авиалесоохраны" на территории Якутии действует 71 природный пожар на общей площади, пройденной огнем 258 894,8 гектара, при этом площадь активного горения составляет 388,34 гектара. За сутки возникло 3 пожара и 12 ликвидировано, … площадь пожаров уменьшилась на 2 990,6 гектара за счет ликвидации очагов в обслуживаемой зоне и зоне контроля", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что для защиты населенного пункта Алеко-Кюель в Среднеколымском районе задействована аэромобильная группировка регионального управления МЧС России. Также вертолет МЧС с водосливным устройством задействован на природном пожаре близ села Хонуу Момского района.
Ранее лесные пожары приблизились к нефтебазе села Хонуу и селу Буор Сысыы в Якутии. Глава Якутии 2 июля ввел в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров.