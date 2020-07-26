В Якутии действует 71 природный пожар

"По оперативным данным "Авиалесоохраны" на территории Якутии действует 71 природный пожар на общей площади, пройденной огнем 258 894,8 гектара, при этом площадь активного горения составляет 388,34 гектара. За сутки возникло 3 пожара и 12 ликвидировано, … площадь пожаров уменьшилась на 2 990,6 гектара за счет ликвидации очагов в обслуживаемой зоне и зоне контроля", - рассказали в пресс-службе.