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Киев направит в Донбасс военных с опытом участия в миссиях ООН
Власти Украины решили направить в Донбасс военнослужащих, которые имеют опыт участия в миротворческих миссиях ООН, военные будут размещаться на первой линии... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:33
ситуация в днр и лнр
донбасс
украина
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, в мире

Киев направит в Донбасс военных с опытом участия в миссиях ООН

14:33 26.07.2020
1041
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМиротворческая миссия ООН
Миротворческая миссия ООН
© РИА Новости
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Миротворческая миссия ООН. Архивное фото
КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Власти Украины решили направить в Донбасс военнослужащих, которые имеют опыт участия в миротворческих миссиях ООН, военные будут размещаться на первой линии обороны в Донецкой и Луганской областях, сообщил в воскресенье пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook.
Ранее в среду прошла видеоконференция контактной группы по Донбассу. Стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля. Позже украинские силовики заявили, что проводят подготовку к полному прекращению огня в Донбассе. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что с 27 июля переходят к полному бессрочному прекращению огня в Донбассе.
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"Подразделения из состава Объединенных сил продолжают осуществлять подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года. На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН", - говорится в сообщении пресс-центра.
Отмечается, что такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассУкраинаВ мире
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