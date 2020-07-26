Киев направит в Донбасс военных с опытом участия в миссиях ООН

"Подразделения из состава Объединенных сил продолжают осуществлять подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года. На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН", - говорится в сообщении пресс-центра.