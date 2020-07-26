В Абхазии умер пациент с COVID-19

"В ночь на воскресенье, 26 июля, в Гудаутской ЦРБ скончался пациент с коронавирусной инфекцией, переведённый накануне из Сухумской городской клинической больницы, где он находился на лечении с хроническим кардиологическим заболеванием", - говорится в сообщении.