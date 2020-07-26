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В Абхазии умер пациент с COVID-19
Пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Абхазии, смерть наступила вследствие повторного обширного инфаркта миокарда, сообщает оперативный штаб по защите... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:31
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коронавирус covid-19, абхазия, в мире

В Абхазии умер пациент с COVID-19

14:31 26.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи в Абхазии
Машина скорой помощи в Абхазии
© Sputnik
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Машина скорой помощи в Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 26 июл - РИА Новости. Пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Абхазии, смерть наступила вследствие повторного обширного инфаркта миокарда, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
"В ночь на воскресенье, 26 июля, в Гудаутской ЦРБ скончался пациент с коронавирусной инфекцией, переведённый накануне из Сухумской городской клинической больницы, где он находился на лечении с хроническим кардиологическим заболеванием", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, несмотря на полный объем квалифицированной медицинской помощи, смерть пациента наступила вследствие повторного обширного инфаркта миокарда.
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 55, выздоровевших - 37. Двое скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АбхазияВ мире
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