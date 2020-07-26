В Ираке силовики нашли схрон с более чем 20 ракетами для "Катюши"

КАИР, 26 июл – РИА Новости. Иракские органы безопасности в воскресенье обнаружили подземный схрон с более чем 20 ракетами, сообщила их пресс-служба.
"В рамках антитеррористической операции "Герои Ирака" наши отряды обнаружили в провинции Салах-эд-Дин схрон с более чем 20 ракетами для ЗРК "Катюша", закопанными под землю", - говорится в заявлении, цитируемом агентством INA.
Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится "зеленая зона" иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.
В середине июня Объединенное командование ВС Ирака сообщило, что премьер-министр Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты с целью пресечь подобные инциденты.
Иракские вооруженные силы объявили в феврале 2020 года о начале операции "Герои Ирака", ее целью является зачистка районов страны от оставшихся отрядов ИГ* ("Исламское государство"*). В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ*, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.
* Террористическая организация, запрещенная в России