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В Ираке силовики нашли схрон с более чем 20 ракетами для "Катюши"
Иракские органы безопасности в воскресенье обнаружили подземный схрон с более чем 20 ракетами, сообщила их пресс-служба. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:24
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РИА Новости
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353
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багдад (город), ирак, в мире

В Ираке силовики нашли схрон с более чем 20 ракетами для "Катюши"

14:24 26.07.2020
387
© РИА Новости / Виталий БелоусовБоец спецподразделения в Багдаде
Боец спецподразделения в Багдаде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Боец спецподразделения в Багдаде. Архивное фото
КАИР, 26 июл – РИА Новости. Иракские органы безопасности в воскресенье обнаружили подземный схрон с более чем 20 ракетами, сообщила их пресс-служба.
"В рамках антитеррористической операции "Герои Ирака" наши отряды обнаружили в провинции Салах-эд-Дин схрон с более чем 20 ракетами для ЗРК "Катюша", закопанными под землю", - говорится в заявлении, цитируемом агентством INA.
Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится "зеленая зона" иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.
В середине июня Объединенное командование ВС Ирака сообщило, что премьер-министр Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты с целью пресечь подобные инциденты.
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6 июля, 18:15
ИГ* пытается возродиться в Ираке и Сирии, заявил генсек ООН
Иракские вооруженные силы объявили в феврале 2020 года о начале операции "Герои Ирака", ее целью является зачистка районов страны от оставшихся отрядов ИГ* ("Исламское государство"*). В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ*, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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