В Ираке силовики нашли схрон с более чем 20 ракетами для "Катюши"

КАИР, 26 июл – РИА Новости. Иракские органы безопасности в воскресенье обнаружили подземный схрон с более чем 20 ракетами, сообщила их пресс-служба.

Иракские вооруженные силы объявили в феврале 2020 года о начале операции "Герои Ирака", ее целью является зачистка районов страны от оставшихся отрядов ИГ* ("Исламское государство"*). В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ*, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.