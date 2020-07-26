Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200726/1574940084.html
В ЛНР призвали ОБСЕ способствовать выполнению Киевом перемирия
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:24
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
смм обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572855885_0:31:3071:1758_1400x0_80_0_0_18ea177ae010fd07fe01ea59b3dc08eb.jpg
https://ria.ru/20200726/1574939794.html
2
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572855885_0:31:3071:1758_1400x0_80_0_0_18ea177ae010fd07fe01ea59b3dc08eb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572855885_182:0:2913:2048_1400x0_80_0_0_288aa071547414d24907130fe0f08b6a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572855885_523:0:2571:2048_1400x0_80_0_0_53254eb3b182f0f6396676822080acad.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, смм обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире

В ЛНР призвали ОБСЕ способствовать выполнению Киевом перемирия

14:24 26.07.2020
220
© РИА НовостиОфициальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
© РИА Новости
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ способствовать выполнению Киевом взятых на себя обязательств по дополнительным мерам по перемирию в Донбассе.
Ранее в среду прошло заседание контактной группы в видеорежиме. Пресс-служба МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня, которые вступают в силу с 27 июля. Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама в четверг приветствовал договоренность о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе.
Украинский военный
Вчера, 14:19
В ЛНР сообщили о прибытии иностранных инструкторов в Донбасс
"В очередной раз напоминаем, что Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает минские договоренности. Просим миссию ОБСЕ способствовать выполнению украинской стороной взятых на себя обязательств", - заявил Осадчий журналистам.
Он уточнил, что в случае нарушения украинскими военнослужащими достигнутых договоренностей, при получении соответствующего приказа, Народная милиция готова к пресечению действий украинских силовиков.
"С личным составом подразделений (Народной милиции ЛНР - ред.), выполняющим задачи на передовой, проведены инструктажи по порядку соблюдения режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения, а также доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушения условий дополнительных мер контроля режима прекращения огня", - дополнил Осадчий.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
600000
Обсудить 2
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Боец спецподразделения в Багдаде
В Ираке силовики нашли схрон с более чем 20 ракетами для "Катюши"
Украинский военный
В ЛНР сообщили о прибытии иностранных инструкторов в Донбасс
Миротворческая миссия ООН
Киев направит в Донбасс военных с опытом участия в миссиях ООН
В больнице
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19
Автомобиль скорой помощи во Вьетнаме
Во Вьетнаме число погибших в ДТП с туристическим автобусом выросло до 14
Папа Римский Франциск
Папа Римский приветствовал решение о новом прекращении огня в Донбассе
День ВМФ отпраздновали в главной базе Северного флота Североморске
В Североморске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Машина скорой помощи в Абхазии
В Абхазии умер пациент с COVID-19
Лесные пожары
В Якутии действует 71 природный пожар
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
В Ивановской области умерли четыре пациента с коронавирусом
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме оценили призывы Киева к давлению на Россию из-за Крыма
Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в акватории Невы в Санкт Петербурге
Военно-морской парад в Петербурге посетили военные атташе более 30 стран
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху обвинил Ливан и Сирию во всех атаках на Израиль с их территорий
В День ВМФ России в Балтийске высадился морской десант и произведены артиллерийские, ракетные и торпедные стрельбы
В Балтийске экипажи боевых кораблей выполнили боевые стрельбы
Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Представитель заболевшей COVID-19 Ивлеевой рассказал о ее самочувствии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В России стала возможной регистрация географического указания продуктов
01:29Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
Лента новостейМолния