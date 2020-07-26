В ЛНР призвали ОБСЕ способствовать выполнению Киевом перемирия

В ЛНР сообщили о прибытии иностранных инструкторов в Донбасс

В ЛНР сообщили о прибытии иностранных инструкторов в Донбасс

"В очередной раз напоминаем, что Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает минские договоренности. Просим миссию ОБСЕ способствовать выполнению украинской стороной взятых на себя обязательств", - заявил Осадчий журналистам.

Он уточнил, что в случае нарушения украинскими военнослужащими достигнутых договоренностей, при получении соответствующего приказа, Народная милиция готова к пресечению действий украинских силовиков.

"С личным составом подразделений (Народной милиции ЛНР - ред.), выполняющим задачи на передовой, проведены инструктажи по порядку соблюдения режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения, а также доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушения условий дополнительных мер контроля режима прекращения огня", - дополнил Осадчий.