В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19

В воскресенье федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 77 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.

"Всего в регионе… скончались 80 человек, в том числе женщина 84 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 27 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у 11 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, три человека заразились от ранее заболевших.