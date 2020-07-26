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В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19
Еще одна пациентка с коронавирусом скончалась в Самарской области, женщина имела хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 80 летальных случаев, РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
самарская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108248_0:203:3221:2015_1400x0_80_0_0_0c963ae55eadf079bf3145ed06047733.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, самарская область, общество

В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19

14:20 26.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В больнице. Архивное фото
САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Еще одна пациентка с коронавирусом скончалась в Самарской области, женщина имела хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 80 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В воскресенье федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 77 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.
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"Всего в регионе… скончались 80 человек, в том числе женщина 84 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 27 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у 11 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, три человека заразились от ранее заболевших.
Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 6660 случаев заражения коронавирусом, 4442 человека выздоровели.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Самарская областьОбщество
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