В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19

САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Еще одна пациентка с коронавирусом скончалась в Самарской области, женщина имела хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 80 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В воскресенье федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 77 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.
"Всего в регионе… скончались 80 человек, в том числе женщина 84 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 27 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у 11 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, три человека заразились от ранее заболевших.
Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 6660 случаев заражения коронавирусом, 4442 человека выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.