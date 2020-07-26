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В ЛНР сообщили о прибытии иностранных инструкторов в Донбасс
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие иностранных снайперов-инструкторов на позиции украинских силовиков у... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:20
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире

В ЛНР сообщили о прибытии иностранных инструкторов в Донбасс

14:19 26.07.2020 (обновлено: 14:20 26.07.2020)
1970
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие иностранных снайперов-инструкторов на позиции украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
Заседание контактной группы прошло в среду в видеорежиме. Пресс-служба МИД самопровозглашенной ДНР заявила, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня, которые вступают в силу с 27 июля. Дополнительные меры контроля действующего режима прекращения огня в Донбассе в числе прочего включают в себя запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и на ведение огня, в том числе снайперского.
Военнослужащие в Донбассе
24 июля, 14:51
ЛНР обвинила Киев в размещении техники в населенных пунктах в Донбассе
Как заявил Осадчий, украинские силовики игнорируют "согласованные и подписанные участниками контактной группы дополнительные меры по усилению и контролю действующего режима прекращения огня, согласно которым запрещено применение огня, включая снайперский".
По его словам, 25 июля Народная милиция ЛНР зафиксировала прибытие трех инструкторов из Литвы в подконтрольный Киеву населенный пункт Трехизбенка у линии соприкосновения в Донбассе.
Он заявил, что в зоне ответственности украинских силовиков устанавливаются видеокамеры для отслеживания передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. "В связи с этим мы не исключаем проведения провокаций со стороны ВСУ на данном направлении", - дополнил Осадчий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Ополченец ДНР
Вчера, 12:07
ДНР и ЛНР полностью прекращают боевые действия с 27 июля
0225155
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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