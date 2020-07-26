В ЛНР сообщили о прибытии иностранных инструкторов в Донбасс

ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие иностранных снайперов-инструкторов на позиции украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
Заседание контактной группы прошло в среду в видеорежиме. Пресс-служба МИД самопровозглашенной ДНР заявила, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня, которые вступают в силу с 27 июля. Дополнительные меры контроля действующего режима прекращения огня в Донбассе в числе прочего включают в себя запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и на ведение огня, в том числе снайперского.
Как заявил Осадчий, украинские силовики игнорируют "согласованные и подписанные участниками контактной группы дополнительные меры по усилению и контролю действующего режима прекращения огня, согласно которым запрещено применение огня, включая снайперский".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.