В Североморске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ

СЕВЕРОМОРСК, 26 июл - РИА Новости. Военно-морской парад прошел в главной базе Северного флота в Военно-морской парад прошел в главной базе Северного флота в Североморске , сообщает пресс-служба Северного флота.

"Сегодня в главной базе Северного флота Североморске состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню Военно-морского флота. Начались они с торжественного подъема флагов на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения и продолжились военным и военно-морским парадами, театрализованным представлением и военно-спортивным праздником в акватории Кольского залива", - говорится в сообщении.

По Приморской площади промаршировали парадные расчёты офицеров штаба Северного флота, экипажей кораблей и военнослужащих-женщин. Также были проведены церемонии отдания почестей погибшим защитникам Отечества и возложения венков к памятнику героям. Кроме того, военный оркестр Северного флота провёл дефиле с элементами плац-концерта.

Парад на Североморском рейде начался с отходом от причала группы катеров во главе с катером командующего Северным флотом. Вице-адмирал Александр Моисеев обошёл строй из 14 кораблей и подводных лодок, стоящих на якоре в Кольском заливе, а затем поднялся на борт флагмана Северного флота – тяжёлого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" и с его палубы поздравил военных с праздником.

© Фото : Минобороны России День ВМФ отпраздновали в главной базе Северного флота Североморске © Фото : Минобороны России День ВМФ отпраздновали в главной базе Северного флота Североморске

В ходе праздника корабельная группа в составе экипажей базовых тральщиков "Котельнич", "Соловецкий юнга", "Коломна" и "Ядрин" показала элемент противоминного обеспечения ударных сил флота. Эпизод развертывания подводных лодок отработали экипажи дизель-электрической подводной лодки "Калуга" и атомной подводной лодки "Псков". Они выполнили экстренное погружение и всплытие.

Поиск подводной лодки с помощью опускаемой гидроакустической станции показали два корабельных противолодочных вертолёта Ка-27 . Атаку условной подводной лодки выполнил малый противолодочный корабль "Брест", а малый ракетный корабль "Айсберг" осуществил огневую поддержку высадки морского десанта.

Одним из ярких эпизодов праздника стал тренировочный бой за высадку морского десанта на побережье при поддержке штурмовой авиации с участием большого десантного корабля "Кондопога", десантных катеров и плавающей бронетехники морской пехоты. С побережья "огонь" по силам десанта вели артиллерийские расчёты пушек Д-44 и экипаж танка Т-80 БВМ. Помимо боевых упражнений был показан ряд эпизодов материально-технического и гидрографического обеспечения сил Северного флота, а также вальс буксиров.

Всего в торжествах было задействовано 28 экипажей кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также вертолёты объединения ВВС и ПВО Северного флота и сторожевой корабль Арктического погрануправления ФСБ России.

Добавляется, что вечером в Североморске состоится артиллерийский салют и фейерверк.