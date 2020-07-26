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В Североморске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Военно-морской парад прошел в главной базе Северного флота в Североморске, сообщает пресс-служба Северного флота. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:25
североморск
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Парады в честь дня ВМФ во Владивостоке и на Камчатке
Так парады в честь дня ВМФ прошли во Владивостоке и на Камчатке. В акватории бухты Золотой Рог смотр кораблей проходил впервые.
2020-07-26T14:12
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североморск, вмф рф, безопасность

В Североморске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ

14:12 26.07.2020 (обновлено: 17:25 26.07.2020)
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© Фото : Минобороны РоссииДень ВМФ отпраздновали в главной базе Северного флота Североморске
День ВМФ отпраздновали в главной базе Северного флота Североморске
© Фото : Минобороны России
СЕВЕРОМОРСК, 26 июл - РИА Новости. Военно-морской парад прошел в главной базе Северного флота в Североморске, сообщает пресс-служба Северного флота.
"Сегодня в главной базе Северного флота Североморске состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню Военно-морского флота. Начались они с торжественного подъема флагов на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения и продолжились военным и военно-морским парадами, театрализованным представлением и военно-спортивным праздником в акватории Кольского залива", - говорится в сообщении.
Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота РФ на реке Неве в Санкт-Петербурге
Вчера, 03:21
День Военно-морского флота РФ
По Приморской площади промаршировали парадные расчёты офицеров штаба Северного флота, экипажей кораблей и военнослужащих-женщин. Также были проведены церемонии отдания почестей погибшим защитникам Отечества и возложения венков к памятнику героям. Кроме того, военный оркестр Северного флота провёл дефиле с элементами плац-концерта.
Парад на Североморском рейде начался с отходом от причала группы катеров во главе с катером командующего Северным флотом. Вице-адмирал Александр Моисеев обошёл строй из 14 кораблей и подводных лодок, стоящих на якоре в Кольском заливе, а затем поднялся на борт флагмана Северного флота – тяжёлого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" и с его палубы поздравил военных с праздником.
© Фото : Минобороны РоссииДень ВМФ отпраздновали в главной базе Северного флота Североморске
День ВМФ отпраздновали в главной базе Северного флота Североморске
© Фото : Минобороны России
День ВМФ отпраздновали в главной базе Северного флота Североморске
В ходе праздника корабельная группа в составе экипажей базовых тральщиков "Котельнич", "Соловецкий юнга", "Коломна" и "Ядрин" показала элемент противоминного обеспечения ударных сил флота. Эпизод развертывания подводных лодок отработали экипажи дизель-электрической подводной лодки "Калуга" и атомной подводной лодки "Псков". Они выполнили экстренное погружение и всплытие.
Поиск подводной лодки с помощью опускаемой гидроакустической станции показали два корабельных противолодочных вертолёта Ка-27. Атаку условной подводной лодки выполнил малый противолодочный корабль "Брест", а малый ракетный корабль "Айсберг" осуществил огневую поддержку высадки морского десанта.
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ на Кронштадтском рейде в Финском заливе
Вчера, 12:15
Путин заявил, что любовь к Отечеству священна для российских моряков
Одним из ярких эпизодов праздника стал тренировочный бой за высадку морского десанта на побережье при поддержке штурмовой авиации с участием большого десантного корабля "Кондопога", десантных катеров и плавающей бронетехники морской пехоты. С побережья "огонь" по силам десанта вели артиллерийские расчёты пушек Д-44 и экипаж танка Т-80 БВМ. Помимо боевых упражнений был показан ряд эпизодов материально-технического и гидрографического обеспечения сил Северного флота, а также вальс буксиров.
Всего в торжествах было задействовано 28 экипажей кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также вертолёты объединения ВВС и ПВО Северного флота и сторожевой корабль Арктического погрануправления ФСБ России.
Добавляется, что вечером в Североморске состоится артиллерийский салют и фейерверк.
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СевероморскВМФ РФБезопасность
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