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Папа Римский приветствовал решение о новом прекращении огня в Донбассе
Папа Римский Франциск приветствовал решение о новом прекращении огня в Донбассе. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:08
религия
ситуация в днр и лнр
папа римский
новости - религия и мировоззрение
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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религия, ситуация в днр и лнр, папа римский, новости - религия и мировоззрение, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире

Папа Римский приветствовал решение о новом прекращении огня в Донбассе

14:08 26.07.2020
756
© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск. Архивное фото
ВАТИКАН, 26 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск приветствовал решение о новом прекращении огня в Донбассе.
"Я узнал, что недавно в Минске членами трехсторонней контактной группы было принято решение о новом прекращении огня, касающемся зоны Донбасса. Благодаря за этот знак доброй воли, направленный на восстановление столь желанного мира в этом измученном регионе, молюсь за то, чтобы согласованное было наконец-то осуществлено на практике, в том числе и посредством эффективного процесса разоружения и удаления мин", - заявил понтифик в ходе традиционного воскресного обращения к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.
"Только таким образом можно будет восстановить доверие и создать предпосылки для столь необходимого и столь ожидаемого людьми примирения", - подчеркнул папа Франциск.
На этой неделе контактная группа в Минске согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведения огня, в том числе снайперского, размещения вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
С 27 июля Донецкая и Луганская народные республики переходят к полному бессрочному прекращению огня. Соответствующие приказы издали управления Народной милиции ДНР и ЛНР.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
400134
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РелигияСитуация в ДНР и ЛНРПапа РимскийНовости - Религия и мировоззрениеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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