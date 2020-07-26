Папа Римский приветствовал решение о новом прекращении огня в Донбассе

"Я узнал, что недавно в Минске членами трехсторонней контактной группы было принято решение о новом прекращении огня, касающемся зоны Донбасса. Благодаря за этот знак доброй воли, направленный на восстановление столь желанного мира в этом измученном регионе, молюсь за то, чтобы согласованное было наконец-то осуществлено на практике, в том числе и посредством эффективного процесса разоружения и удаления мин", - заявил понтифик в ходе традиционного воскресного обращения к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.