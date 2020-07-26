Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574939254.html
В Ивановской области умерли четыре пациента с коронавирусом
Четверо пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области, общее число летальных случаев в регионе выросло до 83,... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
ивановская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:169:3044:1881_1400x0_80_0_0_ccc9dea45805ea2f628edae4c827bdfd.jpg
ивановская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:169:3044:1881_1400x0_80_0_0_ccc9dea45805ea2f628edae4c827bdfd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_157:0:2888:2048_1400x0_80_0_0_731a596efeb91fd0cbdc827ffe7bb61e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_498:0:2546:2048_1400x0_80_0_0_45a36662a60d44970fc34542484885ac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, ивановская область

В Ивановской области умерли четыре пациента с коронавирусом

14:08 26.07.2020
471
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Четверо пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области, общее число летальных случаев в регионе выросло до 83, сообщает облправительство.
По состоянию на 26 июля в Ивановской области официально зарегистрированы 6303 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 38 диагнозов. Из новых случаев: 30 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились шесть человек. Один заболевший прибыл в регион из Москвы, один, не имеющий симптомов, был выявлен при обследовании перед госпитализацией.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"За сутки статистика летальности пополнилась четырьмя случаями. Это женщина 81 года из Кохмы, мужчины 50 лет и 75 лет и женщина 82 лет из Иванова. Как и во всех предыдущих случаях, у пациентов были серьезные сопутствующие заболевания. Однако основной причиной смерти стала пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Всего в регионе умерли 83 пациента с подтвержденным COVID-19.
За сутки выписаны восемь человек, всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 4690 пациентов.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
В стационарах региона сейчас находятся 479 человек с COVID-19, в том числе на койках с кислородом – 150 человек. На аппаратах ИВЛ – восемь пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоИвановская область
Рекомендуем
Папа Римский Франциск
Папа Римский приветствовал решение о новом прекращении огня в Донбассе
В День ВМФ России в Балтийске высадился морской десант и произведены артиллерийские, ракетные и торпедные стрельбы
В Балтийске экипажи боевых кораблей выполнили боевые стрельбы
Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в акватории Невы в Санкт Петербурге
Военно-морской парад в Петербурге посетили военные атташе более 30 стран
В больнице
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19
День ВМФ отпраздновали в главной базе Северного флота Североморске
В Североморске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
В ЛНР призвали ОБСЕ способствовать выполнению Киевом перемирия
Боец спецподразделения в Багдаде
В Ираке силовики нашли схрон с более чем 20 ракетами для "Катюши"
В больнице
В Севастополе у пациентки больницы обнаружили COVID-19
Украинский военный
В ЛНР сообщили о прибытии иностранных инструкторов в Донбасс
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху обвинил Ливан и Сирию во всех атаках на Израиль с их территорий
Машина скорой помощи в Абхазии
В Абхазии умер пациент с COVID-19
Автомобиль скорой помощи во Вьетнаме
Во Вьетнаме число погибших в ДТП с туристическим автобусом выросло до 14
Лесные пожары
В Якутии действует 71 природный пожар
Медик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи
На Кубани выявили 94 новых случая COVID-19
Анастасия Ивлеева
Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В России стала возможной регистрация географического указания продуктов
01:29Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
Лента новостейМолния