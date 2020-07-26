В Ивановской области умерли четыре пациента с коронавирусом

Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото

Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19

ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Четверо пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Четверо пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области , общее число летальных случаев в регионе выросло до 83, сообщает облправительство.

По состоянию на 26 июля в Ивановской области официально зарегистрированы 6303 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 38 диагнозов. Из новых случаев: 30 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились шесть человек. Один заболевший прибыл в регион из Москвы , один, не имеющий симптомов, был выявлен при обследовании перед госпитализацией.

"За сутки статистика летальности пополнилась четырьмя случаями. Это женщина 81 года из Кохмы, мужчины 50 лет и 75 лет и женщина 82 лет из Иванова. Как и во всех предыдущих случаях, у пациентов были серьезные сопутствующие заболевания. Однако основной причиной смерти стала пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Всего в регионе умерли 83 пациента с подтвержденным COVID-19.

За сутки выписаны восемь человек, всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 4690 пациентов.

В стационарах региона сейчас находятся 479 человек с COVID-19, в том числе на койках с кислородом – 150 человек. На аппаратах ИВЛ – восемь пациентов.