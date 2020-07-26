Нетаньяху обвинил Ливан и Сирию во всех атаках на Израиль с их территорий

"Мы не позволим Ирану создать военную базу на нашей северной границе. Ливан и Сирия несут ответственность за любую атаку с их территории против Израиля... Мы не можем подорвать нашу безопасность, мы не можем позволить им угрожать нашим гражданам... Армия обороны Израиля готова ответить на любую угрозу", - заявил Нетаньяху.

Ранее сообщалось о переброске Израилем дополнительных пехотных сил к северной границе после сообщений арабских СМИ о гибели бойца ливанского движения " Хезболла " в результате удара ВВС Израиля по югу Дамаска в понедельник. Армия Израиля отказалась комментировать РИА Новости сообщения о том, что ПВО Сирии отразили израильскую атаку в небе над своей столицей.

Затем стало известно, что израильская армия усиливает меры безопасности вдоль северной границы. Кроме того, сообщалось, что поменяются маршруты движения гражданского и военного транспорта. Некоторые дороги в ряде населенных пунктов будут перекрыты, вместо них откроют альтернативные.