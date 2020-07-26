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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200726/1574938860.html
Нетаньяху обвинил Ливан и Сирию во всех атаках на Израиль с их территорий
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Ирану не позволят создать военную базу на северной границе Израиля, и назвал Ливан и Сирию ответственными за... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T13:56
война в сирии
война в сирии
биньямин нетаньяху
сирия
иран
израиль
в мире
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Вообще то он в чем то тут прав.
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Солидарен!
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
война в сирии, биньямин нетаньяху, сирия, иран, израиль, в мире

Нетаньяху обвинил Ливан и Сирию во всех атаках на Израиль с их территорий

13:56 26.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Ирану не позволят создать военную базу на северной границе Израиля, и назвал Ливан и Сирию ответственными за любые атаки на Израиль с их территории.
"Мы не позволим Ирану создать военную базу на нашей северной границе. Ливан и Сирия несут ответственность за любую атаку с их территории против Израиля... Мы не можем подорвать нашу безопасность, мы не можем позволить им угрожать нашим гражданам... Армия обороны Израиля готова ответить на любую угрозу", - заявил Нетаньяху.
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Ранее сообщалось о переброске Израилем дополнительных пехотных сил к северной границе после сообщений арабских СМИ о гибели бойца ливанского движения "Хезболла" в результате удара ВВС Израиля по югу Дамаска в понедельник. Армия Израиля отказалась комментировать РИА Новости сообщения о том, что ПВО Сирии отразили израильскую атаку в небе над своей столицей.
Затем стало известно, что израильская армия усиливает меры безопасности вдоль северной границы. Кроме того, сообщалось, что поменяются маршруты движения гражданского и военного транспорта. Некоторые дороги в ряде населенных пунктов будут перекрыты, вместо них откроют альтернативные.
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Обсудить 6
Война в СирииВойна в СирииБиньямин НетаньяхуСирияИранИзраильВ мире
Популярные комментарии
Вообще то он в чем то тут прав.
26 июля, 14:08
Арсений Новиков
180202051962
Солидарен!
26 июля, 14:10
Егор Панкратов
990100101343
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