На Кубани выявили 94 новых случая COVID-19

СОЧИ, 26 июл — РИА Новости. Число выявленных за последние сутки зараженных коронавирусом на Кубани составило 94 человека, за неделю зафиксировано почти 600 больных, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
С начала недели в Краснодарском крае ежедневно увеличивается число выявляемых зараженных коронавирусом. В понедельник зарегистрировано 72 случая, в четверг — 85, а в воскресенье уже 94 случая.
"В регионе подтверждено 94 случая заболевания COVID-19. Среди пациентов 66 женщин и 28 мужчин в возрасте от пяти до 79 лет", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Краснодаре выявлено 22 пациента, в Армавире — 15. Семь случаев зафиксировано в Славянском районе, шесть — в Сочи, по пять — в Усть-Лабинском и Белореченском, по четыре — в Кавказском и Апшеронском районах.
"За все время в крае выявлено 7784 случая коронавируса, при этом 6701 пациент выписан с выздоровлением, в том числе 48 — за последние сутки. Тридцать пять человек находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, еще один — на экстракорпоральной мембранной оксигенации. Сто три пациента скончались", — говорится в сообщении.
В обсерваторах продолжают оставаться десять граждан, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.
Власти региона обязали усилить контроль за соблюдением санитарных норм и требований Роспотребнадзора на предприятиях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.