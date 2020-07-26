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На Кубани выявили 94 новых случая COVID-19
Число выявленных за последние сутки зараженных коронавирусом на Кубани составило 94 человека, за неделю зафиксировано почти 600 больных, сообщает оперативный... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T23:32
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), армавир, краснодарский край, общество

На Кубани выявили 94 новых случая COVID-19

13:55 26.07.2020 (обновлено: 23:32 26.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи
Медик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи. Архивное фото
СОЧИ, 26 июл — РИА Новости. Число выявленных за последние сутки зараженных коронавирусом на Кубани составило 94 человека, за неделю зафиксировано почти 600 больных, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
С начала недели в Краснодарском крае ежедневно увеличивается число выявляемых зараженных коронавирусом. В понедельник зарегистрировано 72 случая, в четверг — 85, а в воскресенье уже 94 случая.
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"В регионе подтверждено 94 случая заболевания COVID-19. Среди пациентов 66 женщин и 28 мужчин в возрасте от пяти до 79 лет", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Краснодаре выявлено 22 пациента, в Армавире — 15. Семь случаев зафиксировано в Славянском районе, шесть — в Сочи, по пять — в Усть-Лабинском и Белореченском, по четыре — в Кавказском и Апшеронском районах.
"За все время в крае выявлено 7784 случая коронавируса, при этом 6701 пациент выписан с выздоровлением, в том числе 48 — за последние сутки. Тридцать пять человек находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, еще один — на экстракорпоральной мембранной оксигенации. Сто три пациента скончались", — говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)АрмавирКраснодарский крайОбщество
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