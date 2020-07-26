На Кубани выявили 94 новых случая COVID-19

С начала недели в Краснодарском крае ежедневно увеличивается число выявляемых зараженных коронавирусом. В понедельник зарегистрировано 72 случая, в четверг — 85, а в воскресенье уже 94 случая.

"В регионе подтверждено 94 случая заболевания COVID-19. Среди пациентов 66 женщин и 28 мужчин в возрасте от пяти до 79 лет", — говорится в сообщении.

"За все время в крае выявлено 7784 случая коронавируса, при этом 6701 пациент выписан с выздоровлением, в том числе 48 — за последние сутки. Тридцать пять человек находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, еще один — на экстракорпоральной мембранной оксигенации. Сто три пациента скончались", — говорится в сообщении.