В Абхазии на территории предприятия нашли более 2,5 миллиона патронов

"На арендуемой территории одного из сухумских предприятий изъяты ящики с боеприпасами. Общее количество изъятых боеприпасов 2 миллиона 637 тысяч 430 патронов калибра 7,62 мм, 5,45 мм и 5,56 мм", - говорится в сообщении.