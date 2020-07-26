Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200726/1574938486.html
В Абхазии на территории предприятия нашли более 2,5 миллиона патронов
Более 2,5 миллиона патронов разного калибра обнаружено на территории одного из предприятий Сухума, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T13:47
мвд абхазии
абхазия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152761/75/1527617599_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8d1d69422e0d644cc8d662c0d9137536.jpg
1
абхазия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152761/75/1527617599_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8d1d69422e0d644cc8d662c0d9137536.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152761/75/1527617599_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8241d7936fda3163741c4de4a634ba57.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152761/75/1527617599_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_7e9e7bf6e4fa9c6cc9db95c7f56cacea.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд абхазии, абхазия, в мире

В Абхазии на территории предприятия нашли более 2,5 миллиона патронов

13:47 26.07.2020
2757
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкПатроны
Патроны
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Патроны. Архивное фото
СУХУМ, 26 июл - РИА Новости. Более 2,5 миллиона патронов разного калибра обнаружено на территории одного из предприятий Сухума, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
"На арендуемой территории одного из сухумских предприятий изъяты ящики с боеприпасами. Общее количество изъятых боеприпасов 2 миллиона 637 тысяч 430 патронов калибра 7,62 мм, 5,45 мм и 5,56 мм", - говорится в сообщении.
Обнаруженные боеприпасы изъяты и отправлены на исследования в экспертно-криминалистический центр Абхазии. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
1449145
Обсудить 1
МВД АбхазииАбхазияВ мире
Рекомендуем
Бухта Ласпи в Крыму
В Киеве заявили, что Россия не сможет "нормализовать оккупацию Крыма"
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Анастасия Ивлеева
Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
Следственные действия на месте обнаружения тела ребенка в Крыму
Названа причина смерти пропавшего в Крыму ребенка
Белорусские рубли
В Белоруссии ряд банков сообщили о техпроблемах и перебоях с картами
Генеральный директор Interstellar Technologies Inc. Такахито Инагава и основатель Такафуми Хори перед ракетой MOMO 3
В Японии за несколько секунд до старта отменили пуск коммерческой ракеты
Ноутбук
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Боец спецподразделения в Багдаде
В Ираке силовики нашли схрон с более чем 20 ракетами для "Катюши"
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Золотой слиток
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Герб на ограде здания Министерства обороны
В Минобороны рассказали об испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Украинский военный
В ЛНР сообщили о прибытии иностранных инструкторов в Донбасс
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху обвинил Ливан и Сирию во всех атаках на Израиль с их территорий
Набережная имени В. И. Ленина в Ялте
В МЧС предупредили о сильных дождях в Крыму
В больнице
В Севастополе у пациентки больницы обнаружили COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В России стала возможной регистрация географического указания продуктов
01:29Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
Лента новостейМолния