В Севастополе у пациентки больницы обнаружили COVID-19

"Зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Пациенты – мужчина, пожилая женщина, а также девушка, проходившая лечение в первой городской больнице. Выписка и госпитализация в эндокринологическое и нефрологическое отделения временно приостановлены. Пациенты и сотрудники отделений находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.