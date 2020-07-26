В Севастополе у пациентки больницы обнаружили COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Коронавирус обнаружили у пациентки первой городской больницы Севастополя, выписка и госпитализация в эндокринологическое и нефрологическое отделения временно приостановлены, сообщила пресс-служба городского правительства.
"Зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Пациенты – мужчина, пожилая женщина, а также девушка, проходившая лечение в первой городской больнице. Выписка и госпитализация в эндокринологическое и нефрологическое отделения временно приостановлены. Пациенты и сотрудники отделений находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 335 человека. В настоящий момент в стационарах находятся 65 человек. Выздоровели 253 человека, 6 человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.