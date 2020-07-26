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В Севастополе у пациентки больницы обнаружили COVID-19
Коронавирус обнаружили у пациентки первой городской больницы Севастополя, выписка и госпитализация в эндокринологическое и нефрологическое отделения временно... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T13:43
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, севастополь, общество

В Севастополе у пациентки больницы обнаружили COVID-19

13:43 26.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В больнице. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Коронавирус обнаружили у пациентки первой городской больницы Севастополя, выписка и госпитализация в эндокринологическое и нефрологическое отделения временно приостановлены, сообщила пресс-служба городского правительства.
"Зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Пациенты – мужчина, пожилая женщина, а также девушка, проходившая лечение в первой городской больнице. Выписка и госпитализация в эндокринологическое и нефрологическое отделения временно приостановлены. Пациенты и сотрудники отделений находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 335 человека. В настоящий момент в стационарах находятся 65 человек. Выздоровели 253 человека, 6 человек умерли.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СевастопольОбщество
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