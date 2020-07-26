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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574938041.html
В США выявили более 65 тысяч новых случаев COVID-19
Более 65 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, ещё 900 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T13:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США выявили более 65 тысяч новых случаев COVID-19

13:36 26.07.2020
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© REUTERS / Maria Alejandra CardonaМедики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
Медики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
Медики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 65 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, ещё 900 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Как сообщает университет, за последние 24 часа в стране зафиксировали 65 490 случаев заражения, умерли 900 человек.
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Днем ранее в США были зафиксированы более 73 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией и 1130 летальных исхода за сутки.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 178 730 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 146 тысяч человек. Выздоровели более 1,2 миллиона заразившихся.
Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали свыше 16 миллионов заразившихся коронавирусом и более 644 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 9,2 миллиона.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
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