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В Японии за несколько секунд до старта отменили пуск коммерческой ракеты
Новая попытка запуска космической ракеты "МОМО" японской компании Interstellar Technologies была прервана за несколько секунд до старта с площадки в городе... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T13:42
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хоккайдо, космос - риа наука, япония

В Японии за несколько секунд до старта отменили пуск коммерческой ракеты

13:42 26.07.2020
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© AFP 2020 / JIJI PressГенеральный директор Interstellar Technologies Inc. Такахито Инагава и основатель Такафуми Хори перед ракетой MOMO 3
Генеральный директор Interstellar Technologies Inc. Такахито Инагава и основатель Такафуми Хори перед ракетой MOMO 3
© AFP 2020 / JIJI Press
Генеральный директор Interstellar Technologies Inc. Такахито Инагава и основатель Такафуми Хори перед ракетой MOMO 3
ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Новая попытка запуска космической ракеты "МОМО" японской компании Interstellar Technologies была прервана за несколько секунд до старта с площадки в городе Таики на северном острове Хоккайдо.
Видео запуска транслировалось на странице компании. Причины отмены запуска пока не называются.
На стартовой площадке ракета MOMO
14 июня, 04:45Хочу стать космонавтом
В Японии неудачно завершилась попытка запуска коммерческой ракеты
Запуск ракеты "МОМО-7" изначально планировался в середине июля, однако затем несколько раз откладывался из-за неблагоприятных погодных условий.
Базирующаяся на северном японском острове Хоккайдо ракетостроительная компания Interstellar Technologies была основана в 2005 году. К 2017 году компания разработала и построила малую ракету "МОМО", которая представляет собой малогабаритную ракету длиной 10 метров с диаметром 50 сантиметров и предназначена для выведения в космос наноспутников. К настоящему времени было проведено пять попыток запуска ракеты, и лишь один из них был удачным. В мае 2019 был успешно проведен запуск ракеты "МОМО-3".
Согласно проекту, ракета "MOMO" должна преодолеть линию Кармана - границу между атмосферой земли и космосом. После этого, к 2023 году, компания намерена провести запуск ракеты со спутником на борту.
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