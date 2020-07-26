В Японии за несколько секунд до старта отменили пуск коммерческой ракеты

Базирующаяся на северном японском острове Хоккайдо ракетостроительная компания Interstellar Technologies была основана в 2005 году. К 2017 году компания разработала и построила малую ракету "МОМО", которая представляет собой малогабаритную ракету длиной 10 метров с диаметром 50 сантиметров и предназначена для выведения в космос наноспутников. К настоящему времени было проведено пять попыток запуска ракеты, и лишь один из них был удачным. В мае 2019 был успешно проведен запуск ракеты "МОМО-3".