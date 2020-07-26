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Распространение нового коронавируса
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В Палестине выявили 330 новых случаев COVID-19
Четыре человека скончались, выявлены 330 новых случаев заражения коронавирусом в Палестине за минувшие сутки, сообщила в субботу на пресс-конференции министр... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T13:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
палестина
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, палестина

В Палестине выявили 330 новых случаев COVID-19

13:34 26.07.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаУлицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
Улицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
© РИА Новости / Алия Судакова
Улицы Вифлеема во время режима карантинной блокады. Архивное фото
ГАЗА, 26 июл - РИА Новости. Четыре человека скончались, выявлены 330 новых случаев заражения коронавирусом в Палестине за минувшие сутки, сообщила в субботу на пресс-конференции министр здравоохранения Май эль-Кела.
"4 гражданина скончались, выявлены 330 новых случаев коронавирусной инфекции на палестинских территориях. В последние сутки 470 пациентов полностью выздоровели", - заявила эль-Кела.
Министр подчеркнула, что общее количество инфицированных составило 13 124 человека.
"Двенадцать пациентов находятся в реанимации, в том числе два пациента находятся на искусственной вентиляции лёгких", - добавила она.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Палестина
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