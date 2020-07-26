В Палестине выявили 330 новых случаев COVID-19

"4 гражданина скончались, выявлены 330 новых случаев коронавирусной инфекции на палестинских территориях. В последние сутки 470 пациентов полностью выздоровели", - заявила эль-Кела.

"Двенадцать пациентов находятся в реанимации, в том числе два пациента находятся на искусственной вентиляции лёгких", - добавила она.