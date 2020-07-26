В Коми смягчили режим ограничительных мер из-за коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Кинотеатры возобновляют работу в Кинотеатры возобновляют работу в Коми с 3 августа, театральным коллективам разрешено проводить репетиции без зрителей, сообщают республиканские власти.

"(Врио главы Коми) Владимир Уйба подписал указ о смягчении ряда ограничительных мер режима повышенной готовности. С 3 августа 2020 года на территории Республики Коми возобновляют работу кинотеатры (кинозалы) при условии… проведения комплекса противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении на официальной странице региона " ВКонтакте ".

Как отмечают власти Коми, также с 3 августа разрешена работа театров, театральных и концертных организаций "в целях проведения без участия зрителей репетиций творческих коллективов". При этом обязательны профилактические меры против коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно указу врио главы республики, сотрудникам кинотеатров, в частности, будет регулярно измеряться температура. Они должны ограничить контакты друг с другом, чтобы технический персонал не пересекался с административными работниками. Прием пищи на рабочих местах запрещен, использование масок и перчаток при обслуживании зрителей обязательно.

Чтобы избежать скопления зрителей, их проход в кинозалы должен быть организован не менее, чем за 15 минут до начала сеанса, расстояние между зрителями в зале – не менее 1,5 метра.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора , на воскресенье в Коми подтверждено 5100 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 66 случаев. Выздоровели 3311 человек, скончался – 41.