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В Коми смягчили режим ограничительных мер из-за коронавируса
Кинотеатры возобновляют работу в Коми с 3 августа, театральным коллективам разрешено проводить репетиции без зрителей, сообщают республиканские власти. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T13:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир уйба
республика коми
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир уйба, республика коми, здоровье - общество

В Коми смягчили режим ограничительных мер из-за коронавируса

13:33 26.07.2020
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© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкВладимир Уйба
Владимир Уйба
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Владимир Уйба. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Кинотеатры возобновляют работу в Коми с 3 августа, театральным коллективам разрешено проводить репетиции без зрителей, сообщают республиканские власти.
"(Врио главы Коми) Владимир Уйба подписал указ о смягчении ряда ограничительных мер режима повышенной готовности. С 3 августа 2020 года на территории Республики Коми возобновляют работу кинотеатры (кинозалы) при условии… проведения комплекса противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении на официальной странице региона "ВКонтакте".
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Как отмечают власти Коми, также с 3 августа разрешена работа театров, театральных и концертных организаций "в целях проведения без участия зрителей репетиций творческих коллективов". При этом обязательны профилактические меры против коронавирусной инфекции COVID-19.
Согласно указу врио главы республики, сотрудникам кинотеатров, в частности, будет регулярно измеряться температура. Они должны ограничить контакты друг с другом, чтобы технический персонал не пересекался с административными работниками. Прием пищи на рабочих местах запрещен, использование масок и перчаток при обслуживании зрителей обязательно.
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Чтобы избежать скопления зрителей, их проход в кинозалы должен быть организован не менее, чем за 15 минут до начала сеанса, расстояние между зрителями в зале – не менее 1,5 метра.
По данным республиканского управления Роспотребнадзора, на воскресенье в Коми подтверждено 5100 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 66 случаев. Выздоровели 3311 человек, скончался – 41.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир УйбаРеспублика КомиЗдоровье - Общество
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