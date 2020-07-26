Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200726/1574937681.html
Слушание по делам Нетаньяху пройдет 6 декабря
Следующее заседание по делам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пройдёт 6 декабря, сообщает радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ". РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T13:23
армия обороны израиля
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155237/99/1552379950_0:242:2730:1777_1400x0_80_0_0_04131a05a3713c4ea50fee23e5fec239.jpg
https://ria.ru/20200723/1574788023.html
https://ria.ru/20200615/1572968795.html
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155237/99/1552379950_0:242:2730:1777_1400x0_80_0_0_04131a05a3713c4ea50fee23e5fec239.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155237/99/1552379950_0:0:2720:2040_1400x0_80_0_0_5ccd4237820fecaa3617e7c37281b882.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155237/99/1552379950_319:0:2359:2040_1400x0_80_0_0_62c6df7374cba60a3bec84d57351f177.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армия обороны израиля, биньямин нетаньяху, израиль, в мире

Слушание по делам Нетаньяху пройдет 6 декабря

13:23 26.07.2020
813
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июл - РИА Новости. Следующее заседание по делам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пройдёт 6 декабря, сообщает радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ".
Первое заседание в Иерусалимском окружном суде, где на скамье подсудимых оказался обвиняемый по делам о коррупции и обмане общественного доверия премьер-министр Биньямин Нетаньяху, состоялось в конце мая, второе - в июле. По итогам июльского заседания было решено, что следующее слушание пройдёт в начале 2021 года, в неделю будут проходить три заседания.
Полиция Израиля
23 июля, 13:30
Житель Израиля предстанет перед судом за угрозы в адрес Нетаньяху
"Следующее слушание пройдёт 6 декабря в 10.00. Глава правительства должен будет предстать перед судом", - сообщает радиостанция.
Самые серьезные обвинения Нетаньяху - в получении взятки - выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!.
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания
15 июня, 19:51
Нетаньяху рассказал о работе над картами по Иорданской долине
В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
Дело о позитивном освещении должностного лица в прессе в обмен на встречные услуги является для израильской судебной системы прецедентным. Судьям впервые придется принять решение о том, можно ли считать подобного рода отношения со СМИ коррупцией и обманом общественного доверия.
53201102
Обсудить 0
Армия обороны ИзраиляБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
Рекомендуем
Бухта Ласпи в Крыму
В Киеве заявили, что Россия не сможет "нормализовать оккупацию Крыма"
Полиция использует водомет во время акции протеста в Израиле
На акции протеста в Израиле задержали более десяти человек
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 достигло 44 798
Кадр из сериала Чики
Создатели сериала "Чики" не получали официальных жалоб
Путин пожал руки офицерам
Путин после парада ВМФ пообщался с офицерами на трибуне
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху обвинил Ливан и Сирию во всех атаках на Израиль с их территорий
Владимир Уйба
В Коми смягчили режим ограничительных мер из-за коронавируса
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумой
Автор нашумевшей статьи Не могу поступаться принципами в газете Советская Россия, преподаватель Ленинградского технологического института Нина Андреева
Зюганов: Андреева проявляла принципиальность в защите интересов народа
Дмитрий Медведев
Медведев назвал развитие ВМФ залогом укрепления обороноспособности России
Медики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
В США выявили более 65 тысяч новых случаев COVID-19
Следственные действия на месте обнаружения тела ребенка в Крыму
Названа причина смерти пропавшего в Крыму ребенка
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Патроны
В Абхазии на территории предприятия нашли более 2,5 миллиона патронов
Генеральный директор Interstellar Technologies Inc. Такахито Инагава и основатель Такафуми Хори перед ракетой MOMO 3
В Японии за несколько секунд до старта отменили пуск коммерческой ракеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В России стала возможной регистрация географического указания продуктов
01:29Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
Лента новостейМолния