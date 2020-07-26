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Медведев назвал развитие ВМФ залогом укрепления обороноспособности России
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил военнослужащих военно-морского флота с Днем ВМФ и заявил, что развитие ВМФ – залог укрепления... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T13:12
черное море
арктика
дмитрий медведев
безопасность
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черное море, арктика, дмитрий медведев, безопасность

Медведев назвал развитие ВМФ залогом укрепления обороноспособности России

13:12 26.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил военнослужащих военно-морского флота с Днем ВМФ и заявил, что развитие ВМФ – залог укрепления обороноспособности РФ, государство и дальше будет добиваться его оснащения по последнему слову техники, сообщили в секретариате Медведева.
"На протяжении нескольких столетий военный флот надежно стоит на защите национальных интересов России. В его героической истории – яркие страницы боевых побед и важнейших географических открытий. А благодаря мужеству и профессионализму многих поколений военных моряков наша страна завоевала славу великой морской державы", - говорится в поздравлении.
Алексей Карабанов: День ВМФ - это грандиозный праздник
Вчера, 12:33Мастера
Алексей Карабанов: День ВМФ – это грандиозный праздникОчередной выпуск программы "Мастера" посвящен Дню Военно-Морского флота, который традиционно отмечается в России в последнее воскресенье июля. О проведении военно-морского парада, о подборе музыки в эфире радио Sputnik рассказывает дирижер Алексей Карабанов.
По словам зампредседателя Совбеза, отечественный ВМФ сегодня успешно выполняет самые сложные и ответственные задачи. "Мощные надводные корабли и подводные лодки обеспечивают безопасность страны от Балтики до Тихого океана, от Арктики до Черного моря. Многие из этих судов спроектированы по уникальным технологиям и не имеют аналогов в мире. Но на этом нельзя останавливаться. Успешное развитие надводных и подводных сил, морской авиации, береговых войск и морской пехоты – залог укрепления обороноспособности России. Государство и дальше будет добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники", - подчеркнул он.
Медведев также отметил, что морская сила России - это не только корабли, военные базы и уникальные судостроительные технологии.
"Это прежде всего люди, их любовь к морю, преданность Родине и своему делу. Уверен, что вы и впредь будете приумножать славу флота и России, достойно продолжите традиции своих предшественников. Здоровья вам, успехов и всего наилучшего", - заключил он.
Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота РФ на реке Неве в Санкт-Петербурге
Вчера, 03:21
День Военно-морского флота РФ
8405016
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Черное мореАрктикаДмитрий МедведевБезопасность
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