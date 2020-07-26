На теле пропавшего в Крыму ребенка не нашли признаков насилия

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Признаки насильственной смерти на теле трехлетнего мальчика, обнаруженного в воскресенье в Крыму, отсутствуют, ведется следствие, сообщила пресс-служба регионального СУСК.
Спасатели обнаружили тело пропавшего в пятницу в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика, сообщил ранее глава МЧС по региону Сергей Шахов.
"В настоящее время тело мальчика обнаружено в выгребной яме возле дома без признаков насильственной смерти. В эти минуты на месте ведутся следственные действия для установления детальной картины трагедии", - сообщили в ведомстве.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления, сообщили следователи. Поисковые работы прекращены.
28 января, 12:12Что делать, если потерялся ребенокЧаще всего дети теряются во время массовых праздников: в толпе взрослому сложнее не упустить малыша из виду. Но и в обычные дни дети могут не прийти домой из школы, с прогулки или из секции. Если ребенок исчез, спасатели рекомендуют незамедлительно начинать поиски. Что делать, если ваш ребенок потерялся, смотрите в нашей инфографике.
Трехлетний мальчик пропал в пятницу в Симферопольском районе Крыма, был объявлен розыск. Ребенок играл на площадке у дома в селе Строгановка и исчез. СУСК возбудил уголовное дело. Всего в поисках было задействовано около двух тысяч человек.