Турция обвинила курдов во взрыве на севере Сирии

"Террористическая организация РПК/YPG снова нацелилась на гражданских лиц, чтобы подорвать атмосферу мира и доверия в районе операции "Источник мира”. Террористы подорвали в воскресенье в центре Рас эль-Айна самодельное взрывное устройство, убив пять и ранив 12 мирных жителей", - сообщило турецкое военное ведомство.