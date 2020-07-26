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Война в Сирии
https://ria.ru/20200726/1574936910.html
Турция обвинила курдов во взрыве на севере Сирии
Минобороны Турции возложило на Рабочую партию Курдистана (РПК) и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов (YPG) ответственность за подрыв самодельного... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:57
война в сирии
военная операция турции в сирии
минобороны турции
сирия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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60
военная операция турции в сирии, минобороны турции, сирия, в мире

Турция обвинила курдов во взрыве на севере Сирии

12:57 26.07.2020
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© Фото : SANAСирия
Сирия
© Фото : SANA
Сирия. Архивное фото
АНКАРА, 26 июл - РИА Новости. Минобороны Турции возложило на Рабочую партию Курдистана (РПК) и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов (YPG) ответственность за подрыв самодельного взрывного устройства в сирийском Рас эль-Айне, при котором погибли пять человек и 12 получили ранения.
"Террористическая организация РПК/YPG снова нацелилась на гражданских лиц, чтобы подорвать атмосферу мира и доверия в районе операции "Источник мира”. Террористы подорвали в воскресенье в центре Рас эль-Айна самодельное взрывное устройство, убив пять и ранив 12 мирных жителей", - сообщило турецкое военное ведомство.
Танки турецкой армии
20 июня, 11:46
ВС Турции сообщили об уничтожении более 700 целей РПК на севере Ирака
США и Турция 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции "Источник мира" на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииСирияВ мире
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